Municipio de Chilpancingo, en Guerrero, Suspende Actividades ante Ola de Violencia

El municipio de Chilpancingo suspendió temporalmente algunas actividades administrativas con el propósito de salvaguardar la integridad de los trabajadores del ayuntamiento en medio de una creciente ola de violencia.

"Debido a los acontecimientos recientes, se ha tomado la decisión de suspender temporalmente las actividades en el Palacio Municipal y dependencias", informó el gobierno municipal en un comunicado difundido este lunes 29 de septiembre de 2025.

La suspensión de actividades no incluye a los trabajadores de las áreas de ingreso, operativas y funcionarios (directores, jefes de departamento, subsecretarios y secretarios), quienes deberán presentarse a laborar normalmente.

Gobernadora recorre Chilpancingo a pie

En un recorrido a pie, la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, supervisó personalmente este lunes los filtros de seguridad instalados en el municipio.

"Desde ayer he girado instrucciones para reforzar la estrategia de seguridad en la capital", escribió la gobernadora vía la red social X.

