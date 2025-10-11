Murió Don Nico, Vendedor de Helados Atacado a Balazos Durante Transmisión En Vivo en Urireo

José Guadalupe Casas Rodríguez, más conocido como Don Nico, murió luego de que fue atacado a balazos el pasado martes, mientras realizaba una transmisión en vivo para señalar los baches en la comunidad de Urireo, Guanajuato, informó el Gobierno Municipal de Salvatierra.

A través de un comunicado, la administración local expresó sus condolencias por el fallecimiento del bloguero.

Nos solidarizamos con sus familiares y les reiteramos nuestro total respaldo en estos momentos de dolor.

Aseguraron que "este lamentable hecho no quedará impune".

¿Cómo fue ataque a Don Nico?

El ataque quedó plasmado cuando transmitía desde la página de Facebook "Helados Nico", el cual era su negocio, y a través de la que mostraba los baches en la comunidad de Urireo, mientras pedía a las autoridades reparar la vialidad.

Cuando Don Nico hablaba de la nula respuesta a las denuncias ciudadanas por los baches, se observa en la transmisión que se acerca una motocicleta con dos personas a bordo, y de inmediato el copiloto acciona un arma de fuego en contra del vendedor de helados.

La transmisión no se detuvo después del ataque, por lo que se oyen gritos de auxilio y de vecinos que se acercan para ayudarlo. De forma desesperada Don Nico llamó a su familia:

Ya me mataron, corazón. Se me está yendo el aliento, me estoy muriendo, estoy tirado en el campo, te amo, diles a mis hijos que los amo

