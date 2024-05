"No Me Voy a Rajar", Afirma Candidata del PRI en Otzolotepec, Edomex, tras Sufrir Atentado

La noche de este martes, la candidata del PRI a presidenta municipal en Otzolotepec, en el Estado de México, Sinaí Guadalupe Lugo Vargas, fue víctima de un atentado cuando le dispararon a la camioneta en la que viajaba con su chofer.

A pesar de las detonaciones de armas de fuego contra el vehículo en el que se encontraban, tanto la aspirante a alcaldesa como el conductor de la unidad resultaron ilesos.

Hoy, con mucha tristeza y coraje, quiero compartirles el hecho lamentable que nos ocurrió a la persona que conduce mi camioneta y su servidora. Posterior a haber ido a una de mis actividades con un grupo de mujeres, me traslado frente al Conafe para realizar algunas actividades. Posterior, ahí, pasando por la avenida México, se da este hecho tan lamentable en un punto particular

Lugo Vargas, a través de su cuenta de redes sociales, condenó todo acto de violencia en el actual proceso electoral. “En Otzolotepec, jamás habíamos tenido una situación tan violenta”.

La camioneta en la que viajaba recibió varios disparos y tras solicitar ayuda, la Policía Estatal llegó en primera instancia para dar seguridad y acordonar el área para las investigaciones.

También reconoció la atención brindada por la gobernadora Delfina Gómez porque dio la pronta atención a los hechos que denunció.

Quiero condenar esas declaraciones tan falsas donde mencionan hechos que no les constan, como el hecho de que yo no viajaba en la camioneta o que el atentado no fue así. Yo iba en ese vehículo, los vecinos son testigos y quiero decir que no es posible que no tengamos el respaldo inmediato de quienes nos protegen