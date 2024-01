Se Tatúa Imagen de Paolita Suárez Golpeada y le Llueven Críticas

¿De mal gusto? A través de redes sociales, un usuario supuestamente mostró su “apoyo” a Paolita Suárez, con un tatuaje que se hizo sobre la influencer, sin embargo, no fue del agrado de todos.

Paola ha estado en la conversación debido al lamentable momento que vivió tras ser agredida por su entonces pareja, Jesús “N”.

La fotografía en la que se ve el rostro de la mujer severamente golpeada y aún con manchas de sangre, se viralizó y causó indignación entre toda la comunidad.

No obstante, al parecer, el momento es aprovechado por otras personas para mostrar “su cariño” hacía la influencer Paolita Suárez con peculiares detalles.

Tal es el caso del que preparó “barroco_tattoo”, usuario originario de Guadalajara, Jalisco, que decidió crear plasmar esa fuerte imagen en la piel.

El supuesto tatuaje de Paolita Suárez muestra a la integrante de “Las Pérdidas”, con los golpes en el rostro, una corona de espinas y a un costado la palabra “Fuerza”.

Además, el usuario añadió la canción “I Will Survive” de Gloria Gaynor.

La “muestra de apoyo”, desató opiniones entre los internautas. Esto se debe a que para algunos es una forma original de hacerlo y hasta es “épico”, para otros es de mal gusto y una falta de respeto.

Pero se hubieran tatuado la foto del novio tbm , no dice Paola q no quiere q le pase nada y q lo ama aún?

La influencer Paolita Suárez reveló en exclusiva al Programa Hoy, que lo que más le pesa de toda la agresión, es el aspecto emocional.

Asimismo, aprovechó para pedirle a las mujeres a que no se dejen manipular ni permitan agresiones por parte de sus parejas.

Si yo lo puedo hacer un poco más viral, de que alcen la voz, que no se dejen maltratar, que no se dejen humillar, que no se dejen gritar, de que 'mándame tu ubicación', '¿dónde estás?', '¿con quién estás?', 'voy por ti'. Todo ese tipo de cosas, comadres, ya es un acoso con tu persona

Paolita contó que pese a las lesiones que recibió, lo que más le pesó del episodio vivido con su expareja es el golpe emocional:

A mí me dices algo y a mí no me hiere. Tengo golpes en la cara, en los ojos pero ¿sabes qué es lo que más me duele?, el golpe en el corazón, me duele mucho aquí