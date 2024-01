Paolita Suárez Afirma que lo que Más le Duele es el Golpe en el Corazón

Paola Suárez habló en exclusiva con el programa Hoy sobre la agresión física que vivió por parte de su entonces pareja. La influencer confesó que, de todo lo que ha vivido en la última semana, lo que más le pesa es el golpe emocional.

La integrante de “Las Perdidas” fue golpeada presuntamente por su exnovio, Jesús “N”. Paola Suárez tuvo que ser internada de emergencia ante la gravedad de las lesiones que recibió.

Ante las heridas que tenía en el rostro, incluso se especuló que la youtuber podría perder el ojo. Con el apoyo de Wendy Guevara y las demás integrantes de “Las Perdidas”, Paolita fue trasladada del hospital regional a una clínica privada, donde después de dos días fue dada de alta.

Ahora, la influencer ha hablado en exclusiva en Hoy con Sebastián Reséndiz. El reportero pudo conversar con Paola Suárez en el mismo cuarto donde ocurrió la agresión física.

Durante esta conversación, Paola llamó a las mujeres a que no se dejen manipular ni permitan agresiones por parte de sus parejas:

Si yo lo puedo hacer un poco más viral, de que alcen la voz, que no se dejen maltratar, que no se dejen humillar, que no se dejen gritar, de que 'mándame tu ubicación', '¿dónde estás?', '¿con quién estás?', 'voy por ti'. Todo ese tipo de cosas, comadres, ya es un acoso con tu persona

Paola Suárez también contó que esta no era la primera vez que recibía una agresión por parte de Jesús “N”, quien también había señalado como violento por la mamá de la influencer:

Finalmente, Paolita contó que pese a las lesiones que recibió, lo que más le pesó del episodio vivido con su expareja es el golpe emocional:

A mí me dices algo y a mí no he hiere. Tengo golpes en la cara, en los ojos pero ¿sabes que es lo que más me duele?, el golpe en el corazón, me duele mucho aquí