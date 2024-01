Paola Suárez se Avienta de su Balcón tras ser Golpeada por su Novio: Video

En redes sociales ha sido difundido un video que muestra cómo Paola Suárez se lanzó del balcón de su casa después de que fuese golpeada por su novio. La grabación fue hecha por una cámara de seguridad.

Noticia relacionada: Paola Suárez Sale del Hospital y Llora Desconsolada Durante Transmisión

Paolita Suárez fue agredida por Jesús “N” la misma noche en que él le pidió matrimonio. Tras ser golpeada, la influencer tuvo que ser hospitalizada de emergencia, en León, Guanajuato.

Ahora ha circulado en redes sociales un video captado momentos después del incidente. En la grabación se aprecia a Jesús “N” marchándose de la casa de Paola Suárez.

Momentos después, la influencer salta del balcón de su casa hacia la calle, con el fin de alcanzar a su pareja.

El viernes 12 de enero, Paola Suárez fue dada de alta de una clínica privada de León. La influencer hizo una transmisión en vivo a través de YouTube donde contó que la Fiscalía de Guanajuato había acudido a su domicilio para obtener el material de las cámaras de seguridad.

Además, la integrante de “Las Perdidas” contó que no ha querido ver las grabaciones del incidente, mismas que ya habrían sido vistas por sus familiares y gente cercana. Al respecto, declaró:

Yo no he querido ver los videos, pero ya me dijeron cómo estuvo todo y cómo me hizo. Ahorita los videos los tiene la fiscalía.