¿Qué se Sabe del Video de Paola Suárez Aventándose de un Balcón? Por Este Motivo Saltó

Circula en internet un video de Paola Suárez, de Las Perdidas, aventándose de un balcón, en León, Guanajuato. La influencer mexicana lleva días en tendencia por la supuesta agresión de su novio, Jesús 'N'. Por ello, ante la publicación de la grabación, acá te decimos todo lo que se sabe al respecto.

En días anteriores, Wendy Guevara realizó una transmisión en vivo desde el lugar donde se encontraba hospitalizada su amiga Paola, para revelar que necesitaba de una cirugía, por los golpes que presuntamente recibió por parte de su pareja.

En redes sociales comenzó a circular un clip que se capturó gracias a una cámara de seguridad. Primero se aprecia a un sujeto, Jesús 'N', marcharse de la casa de Paola a bordo de una motocicleta.

Momentos después, se ve cómo la influencer salta de un balcón hacia la calle, con el fin de alcanzar a su novio. Los primeros reportes indican que Suárez fue agredida esa noche, luego de que le pidieran matrimonio.

La creadora de contenido fue dada de alta el viernes 12 de enero 2024, tras la agresión física que sufrió por parte de su novio. Al llegar a su casa realizó una transmisión en vivo para agradecer el apoyo de sus seguidores y para dar algunos detalles de la demanda que interpuso en contra de su pareja.

Yo me siento muy mal, porque yo a esa persona la quería mucho, o la quiero. No me escuchan mis amigas, sino ya me estuvieran regañando. El amor no se termina de un día para el otro.