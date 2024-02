La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que en las últimas horas se han detectado entre cinco y siete nuevos casos sospechosos con parálisis facial y padecimientos renales.

Video: Investigan Muertes en Guanajuato por Parálisis Facial

Hasta el momento, siguen sin identificar la causa de estas parálisis que han provocado la muerte de 10 pacientes.

Familiares de pacientes fallecidas narran cómo se vieron afectadas

El 18 de octubre pasado, Cristina Ramírez, de 56 años de edad, paciente estable con insuficiencia renal, acudió a la clínica T21 del IMSS en León, Guanajuato, para un cambio de catéter. Ya no salió con vida. Los médicos decidieron cambiarle la hemodiálisis por diálisis peritoneal para tratar un mal pulmonar. Tras la intervención quirúrgica su salud empeoró.

María Gómez, hija de Cristina, narra cómo empezó la parálisis que padeció su mamá.

Le inyectan un medicamento que creo que era clonixinato de lisina, al día siguiente mi mamá empezó con mucho ardor en la boca. Quien la cuidaba en la noche era mi hermano, me dijo, 'sabes qué, mi mamá no puede hablar porque le dio una parálisis'

María agrega:

Sentía que ella se ahogaba, ella siempre me señalaba porque no podía hablar, no podía comer, me decía que le dolía mucho laespalda, le dolía mucho el estómago... Yo sí le comenté, 'oiga doctor, qué va a pasar' y me dijo que iba a tener la parálisis facial, iba a perder el sentido, iba a perder la vista e incluso iba a caer en paro respiratorio y eso fue lo que le pasó a mi mamá

El 11 de noviembre, Cristina falleció. En su acta de defunción aparece como causa de muerte encefalitis no especificada.

Yo ya había escuchado comentarios de otros familiares que se estaban muriendo por lo mismo, y a mí me decían que no la dejara ingresar en el sexto piso porque había un virus. Hasta la fecha ni me han dicho, 'sabes qué, tu mamá fue por eso o nada'; yo siento mucho coraje, mucho coraje y yo siento que esa no era la muerte para mi mamá

Autoridades de Salud investigan causas

Desde la semana pasada, el Comité de Vigilancia Epidemiológica de Guanajuato, en el que participa la Secretaría de Salud federal y el IMSS, realiza una investigación para determinar qué provocó al menos 15 casos de parálisis facial atípica en pacientes con insuficiencia renal en la clínica T21, de los cuales 10 fallecieron.

El médico Alejandro Macías, infectólogo, dijo que es poco probable que los casos tengan su origen en una enfermedad infecciosa.

Es muy probable que tengan correlación unos con otros porque son más de 10, me parece. Lo que sí puede decirse es que difícilmente tienen una relación con una enfermedad infecciosa. Hay mucha inquietud de que pueda haber relaciones de infecciones en los hospitales y lo que está pasando en Durango, quiero decir de entrada que eso es muy poco probable

Caso Ruth Pimentel

El 4 de octubre pasado, Graciela acompañó a su hija menor, Ruth Pimentel, de 23 años de edad, a la Clínica T21 del IMSS para un cambio de sonda, por donde recibía su diálisis. Días después de la intervención Ruth sufrió una peritonitis, así que los médicos tuvieron que insertarle un nuevo catéter para hemodiálisis.

Ella empieza con dolores de cabeza muy fuertes a partir de ahí, pero al paso de los días fue aumentando el dolor y ella un día me dice, 'mami, ya no escucho'; entonces yo empecé a ver que yo le daba el medicamento y el agua se le iba de lado. En el transcurso de esos siete días, mi hija se acabó, mi hija se empeoró

Graciela Arenas, mamá de Ruth, fallecida en la Clínica T21 del IMSS. Foto: N+

Durante los últimos días, Ruth tenía paralizado el lado izquierdo de su rostro. No veía, no escuchaba, no hablaba ni comía.

A mi hija le hicieron una resonancia, le hicieron la tomografía, le sacaron placas, le sacaron ultrasonido, yo siempre preguntaba y no salía nada; nada más su cerebro inflamado era todo lo que me decían

Ruth falleció el pasado 23 de noviembre. Su familia desconocía el motivo de su muerte hasta que recibieron el acta de defunción, donde se indica como causa insuficiencia respiratoria aguda, enfermedad renal crónica y meningitis aséptica.

La familia asegura que no han recibido ninguna explicación del IMSS sobre lo que provocó la muerte de Ruth.

Nosotros sabíamos que mi hija estaba desahuciada desde los 15 años. Para mí, fue algo que nunca imaginé... ver terminar a mi hija así, sin poder comer, sin poder hablar

Con información de Víctor Valles-Mata y Adrián Tinoco.

