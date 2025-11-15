Plan Michoacán: Decomisan Explosivos y Armas en Apatzingán

Autoridades federales detuvieron a dos personas a quienes les decomisaron explosivos, armas de fuego y vehículos en la localidad La Alberca, en Apatzingán, Michoacán.

Así lo dio a conocer mediante un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional que detalló que el aseguramiento se dio gracias a la aplicación del Plan Michoacán por la paz y la justicia y la implementación del plan de Operaciones “Paricutín”.

Se detalló que integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil, lograron ubicar a los sospechosos y lo decomisado durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en La Alberca.

¿Qué fue lo que decomisaron en Apatzingán?

Según las autoridades, lo decomisado durante el operativo en Apatzingán incluye:

3 Artefactos explosivos.

3 Armas de fuego.

730 Cartuchos útiles.

3 Vehículos.

15 Cargadores.

Diverso equipo táctico.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

En tanto, los artefactos explosivos improvisados fueron destruidos en el lugar por el Grupo de Respuesta a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional.

