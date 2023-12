¿Por Qué Samuel García se Retira de la Candidatura Presidencial 2024 en México?

La madrugada de este sábado 2 de diciembre, Samuel García reasumió sus funciones como Gobernador del Estado de Nuevo León, aunado a que Luis Enrique Orozco, secretario de gobierno del estado, tomara posesión como gobernador interino. Ahora, el que fuera precandidato único por el Movimiento Ciudadano (MC) para competir por la presidencia de México en las elecciones de 2024, dejó la contienda, aquí te contamos.

La incertidumbre creció luego de que Javier Navarro, actual secretario general de gobierno de Nuevo León, informara a Orozco que García reasumiría la gubernatura.

Después de que el Poder Judicial de Nuevo León emitiera un documento que suspendería la licencia de Samuel García, solicitada para la contienda presidencial de 2024, por una acción de inconstitucionalidad presentada por la oposición, el neoleonés confirmó que reasumiría su cargo como gobernador estatal.

Sin embargo, García rechazó la decisión del tribunal, después de señalar que el organismo "no tiene competencia" para tomar acciones sobre el asunto, y escribió a través de redes sociales:

El documento judicial deja sin efecto la licencia solicitada, ya que por ley el aspirante que busca competir por una candidatura debe de separarse del cargo de elección popular seis meses antes de los comicios, previstos para el 2 de junio de 2024.

Cabe señalar que el tribunal también estableció una serie de requisitos para que a Samuel García pudiera dejar la gubernatura; primero su administración debería designar a un sustituto interino, y segundo, este mismo asumir sus funciones.

Luego de un decreto publicado en el Periódico Oficial del estado que señala que García volvería a la cabeza del poder ejecutivo local, el Gobierno de Nuevo León informó oficialmente que García no participará en las elecciones de 2024 y que ya se encuentra en funciones:

En conformidad con el artículo 124 de la nueva Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Gobernador es el jefe y responsable de la administración pública. Ahora bien, pongo del conocimiento de la ciudadanía del Estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República.