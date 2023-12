Caravana de 2500 Migrantes Llega a Veracruz

La caravana migrante que salió el pasado 30 de octubre de Tapachula, Chiapas, llegó al sur de Veracruz con alrededor de 2 mil 500 personas provenientes de países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, así como Venezuela y Colombia.

Llegaron al municipio de Jesús Carranza, donde algunos tuvieron que ser atendidos por deshidratación, desmayos y algunas lesiones.

Luis Ballesteros Flores, coordinador de la Caravana Migrante indicó:

Muchos se han ido quedando en el camino por lo mismo, tanto el desgaste físico, ya que no aguantan, sus niños ya no pueden seguir, se han entregado a Migración, lo cual es lo que ellos quieren, se empiezan a entregar

Avanzaron hacia el ejido Lázaro Cárdenas, en el municipio de San Juan Evangelista, donde descansaron por algunas horas.

El contingente que se ha desplazado caminando por cientos de kilómetros, sigue conformado en su mayoría por hombres y mujeres adultas, pero también hay unos 650 niños.

Abigail Estrada, originaria de Honduras, viaja con sus dos hijas de 6 y 12 años, quienes han resistido 32 días de adversidades que han puesto en riesgo su integridad y su vida.

"Nos ha tocado aguantar agua, sol, hambre, desvelos, un cansancio que si yo les enseñará mis pies lloran, porque no solo soy yo, somos muchas madres que nos hemos desvivido por venir con nuestros hijos" explicó Abigail.

La caravana migrante tiene como objetivo llegar a la frontera norte de México para cruzar a los Estados Unidos, pero su primer objetivo es la capital del país donde esperan obtener los permisos necesarios de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, COMAR.

A su ingreso al estado de Veracruz los escoltaron elementos de la Guardia Nacional.

Luis Ballesteros Flores, coordinador de la Caravana Migrante explicó:

Porque no queremos quedarnos en México, México solo lo usamos como un medio de transporte, hay que pasarlo obligatoriamente, es un sueño que no podemos comprender, que no podemos hacer valer en nuestros países