Protesta por Kimberly Joselín: Alumnos de la UAEM Vandalizan Palacio de Gobierno en Cuernavaca

Manifestantes vandalizaron el Palacio de Gobierno en Cuernavaca durante la protesta por la desaparición de Kimberly Joselín, convocada por alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Los manifestantes arrojaron botellas y piedras, también rompieron los vidrios de ventana del Palacio de Gobierno en la Plaza de Armas.

Noticia relacionada: Desaparición de Kimberly Joselín: Realizan Megamarcha en Cuernavaca en Demanda de Justicia

Estudiantes de la UAEM marchan al centro de Cuernavaca por Kimberly Joselín

Cientos de estudiantes de la UAEM marcharon en Cuernavaca, Morelos, por la desaparición de Kimberly Joselín Ramos Beltrán. La estudiante de Administración fue vista por última vez el 20 de febrero del 2026.

Los jóvenes marcharon por la avenida Emiliano Zapata desde el campus universitario, en el norte de la ciudad, hasta el centro de Cuernavaca. En la Plaza de Armas lanzaron consignas por su compañera de 18 años.

Video: Rompen Cristales del Palacio de Gobierno de Cuernavaca por Desaparición de Kimberly

“Quiero ver a mis amigas egresadas, no asesinadas”: vandalizan Palacio de Gobierno en Cuernavaca

Además, los manifestantes dejaron a manera de ofrenda un pupitre vacío, que rodearon con flores. En las alrededores colocaron mantas para exigir la aparición de Kimberly Joselín Ramos Beltrán.

Un grupo de manifestantes vandalizó el Palacio de Gobierno de Morelos. Según constató N+, quebraron los vidrios de los ventanales del edificio. También se realizaron pintas.

“Quiero ver a mis amigas egresadas, no asesinadas”, se lee en un cartel colocado en el Palacio de Gobierno. “La indiferencia también es violencia”, se lee en otra pancarta pegada frente al inmueble.

Video: Así se ve la Marcha por Kimberly Desde el Aire: Estudiantes de la UAEM toman calles de Morelos

Édgar Maldonado, secretario de Gobierno del Estado de Morelos, señaló ante los medios de comunicación que su gobierno “respeta la manifestación pacífica, nosotros como gobierno estuvimos aquí, estamos haciendo frente a cualquier situación”.

El funcionario añadió que el gobierno de Margarita González Saravia “está de lado de las causas”. También señaló que corresponderá al la Fiscalía de Morelos determinar si el cuerpo hallado en el bosque de Chamilpa, a un costado de la UAEM, pertenece a la estudiante.

Maldonado también mencionó que la gobernadora dará a conocer en los próximos días un plan de seguridad para la UAEM.

Historias recomendadas: