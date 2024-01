Acapulco Sin Transporte Público por Segundo Día Consecutivo

El puerto de Acapulco, Guerrero, vivió una nueva jornada con complicaciones en la movilidad por las amenazas y ataques armados del crimen organizado en contra de los transportistas del puerto.

Por amenazas del crimen organizado, gran parte del transporte público ligero y pesado del puerto de Acapulco, Guerrero, suspendió actividades, después de que, en las últimas 24 horas, se registraron agresiones contra unidades y operadores que dejó un saldo de una camioneta urvan incendiada en el poblado "La Poza" y al menos dos ataques a paradas y sitios que dejaron choferes baleados.

Las agresiones generaron temor entre los transportistas, además de que hubo taxistas y choferes de camiones urbanos que denunciaron que fueron abordados supuestos integrantes de grupos delictivos que les habían prohibido prestar servicio en los próximos ocho días. Así lo hizo saber un chofer de camión urbano, quien pidio el anonimato:

Yo bajé a trabajar ahorita ahí en el mercado, pero cayeron ahí y me dijeron que no podía trabajar, que me fuera a mi casita, ayer y antier han estado quemando combis