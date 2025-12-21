Accidente en Carretera Zacatecas-Morelos Deja Cinco Muertos y Varios Heridos

Un trágico accidente esta madrugada dejó a al menos 5 personas muertas en la carretera Zacatecas-Morelos, según informaron autoridades.

A decir de los reportes, un camión de pasajeros volcó sobre la carretera federal 45, Zacatecas - Morelos. Hay 5 personas muertas y al menos 31 heridos, cuatro de ellos graves, quienes fueron trasladados a hospitales para su atención.

Según la primera parte de las autoridades, el camión, que llevaba aproximadamente a 36 personas, tenía como destino la localidad de Río Florido, en Fresnillo.

Video: Volcadura de Autobús de Jornaleros en Zacatecas Dejó 5 Muertos y 31 Heridos

Noticia relacionada: Hombre Muere Aplastado por Camión con Botellas de Vino en CDMX

Sin embargo, en el tramo carretero Morelos – Calera, el conductor perdió el control de la unidad, la cual se salió del camino y volcó.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el motivo de lo ocurrido, ni tampoco las identidades ni edades de los fallecidos y los heridos durante el accidente ocurrido la madrugada de este domingo 21 de diciembre.

Según medios locales, los otros heridos, recibieron atención médica en el lugar, y no fue necesario que los llevaran a algún centro médico.

El lugar fue acordonado y se solicitó la presencia de Policía de Investigación (PDI) junto con peritos de la Dirección General de Servicios Periciales (DGSP), debido a los fallecimientos.

Mientras que agentes de Guardia Nacional (GN) carreteras y autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tomaron el control del perímetro para permitir el levantamiento de los cuerpos y agilizar la circulación en la zona

Historias relacionadas:

CH