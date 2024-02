Recuerdan con Misa a Víctimas de Feminicidio y Mujeres Desaparecidas en Ciudad Juárez

Con una misa en la misión de Guadalupe en la Catedral de Ciudad Juárez, Chihuahua, se recordó a las víctimas de feminicidio y mujeres desaparecidas en esta ciudad fronteriza en los últimos años.

Familiares y amigos de las mujeres acudieron con algunas fotografías de las víctimas y las colocaron frente al altar y encendieron algunas veladoras.

Me la entregaron a ella, los restos, pero no está uno conforme, porque uno no mira lo que es, verdad, no estoy segura si es mi hija o nomás me lo dieron para callarme.