Reportan Apagón Masivo en la Península de Yucatán; Esto es lo que Sabemos

La tarde de este viernes 26 de septiembre se reporta un apagón en varios estados que se encuentran en la Península, como Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Así lo reportan usuarios en redes sociales.

Se reporta que ante esta situación, en Cancún, Quintana Roo, los semáforos han dejado de funcionar en algunas zonas.

Hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad no ha informado sobre la situación ni se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

El apagón en esta región del país complica las actividades diarias de las personas, principalmente por las altas temperaturas que se registran.

Cancún

Desde las 15:00 horas se reportó el apagón en toda la ciudad de Cancún, y a su vez, ya se registra esta situación en otros puntos del estado.

Yucatán

La misma situación se reporta en varios puntos del estado, lo que complica la movilidad por la falta de semáforos, lo mismo que fallas en las comunicaciones.

Campeche

En el estado, a las 14:10 minutos fue que se registró el apagón en varios puntos del estado. De acuerdo con el corresponsal de N+, algunos hospitales sí funcionan por sus plantas de luz. Sin embargo, no hay servicio en gasolineras. Calakmul, Carmen, Cárcega, son algunas de las zonas sin luz.