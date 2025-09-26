Detienen a 8 Personas en CDMX y Edomex por Secuestro Exprés, entre ellos, 3 Policías Capitalinos

Como resultado de trabajos de investigación en atención a una denuncia ciudadana, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez informó que se ejecutaron 8 órdenes de aprehensión por el delito de privación de la libertad, en su modalidad de secuestro exprés agravado, en contra del mismo número de personas integrantes de una célula delictiva con operaciones en el oriente de la Ciudad.

Derivado de las indagatorias y los trabajos de inteligencia iniciados a raíz de un hecho ocurrido en abril de este año, se identificó a esta célula delictiva presuntamente dedicada a los delitos de #extorsión y secuestro, en la cual colaboraban tres policías de esta Secretaría.

El secretario informó que en el operativo también participaron agentes de la Fiscalía de la CDMX, de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Marina, Defensa, FGR y de la Fiscalía del Estado de México. Entre los 8 detenidos hay tres policías de la SSC.

¿Cómo operaban los policías detenidos por secuestro exprés? Según las autoridades, actuaban en coordinación con otros sujetos, integrantes de un grupo delictivo generador de violencia dedicado a los delitos de extorsión y secuestro, quienes abordaron a la víctima a una patrulla para privarla de la libertad y posteriormente la pasaron a un automóvil color rojo donde estuvo retenida, para luego trasladarla a otro vehículo color blanco.

Además, los presuntos responsables hicieron contacto con un conocido del afectado quien realizó depósitos a varios bancos y, tras varias horas de negociación, la víctima fue puesta en libertad.

A través del análisis de las cámaras de videovigilancia, entrevistas y seguimiento, y de la colaboración las instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, se identificó a los tripulantes de la patrulla, a los conductores de los vehículos particulares, así como a los titulares de las cuentas bancarias; por lo que se obtuvo de un Juez de Control, 8 órdenes de aprehensión por el delito de Privación de la libertad personal en su modalidad de secuestro exprés agravado.

Finalmente, en operativo coordinado en la alcaldía Cuauhtémoc, fueron detenidos cuatro posibles responsables, entre ellos dos elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana, y les aseguraron 10 teléfonos celulares y un vehículo.

En tanto, en la alcaldía Iztapalapa se ejecutó una orden de cateo para dar cumplimiento a una orden de aprehensión, donde fue detenido un hombre identificado como titular de una de las cuentas bancarias a las que se realizó los depósitos.

En el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, se ejecutó una orden de cateo donde se detuvo a un hombre identificado como policía de la SSC; y se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de una mujer y un hombre, quienes posiblemente recibieron los depósitos bancarios en sus cuentas personales.

Fueron puestos a disposición de la autoridad en un Centro penitenciario al oriente de la Ciudad de México.

