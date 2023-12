Rigoberto, Pollero Secuestrado en Toluca, es Sordo y Trabajaba por 2 mil 500 pesos

Sobre los trabajadores de la bodega de pollo en Toluca que fueron privados de su libertad por presuntos integrantes de la Familia Michoacana, entre sus familiares y conocidos hay mucha preocupación, particularmente por uno de ellos.

Rigoberto Colín, de 41 años, es una persona sorda de nacimiento y forma parte de los trabajadores de la bodega de pollo en Toluca que fueron privados de su libertad por presuntos integrantes de La Familia Michoacana. Entre sus familiares y conocidos hay mucha preocupación, particularmente por uno de ellos

Según los videos de las cámaras del negocio, es justamente al primero que someten y suplicó a sus captores que no lo lastimaran.

Según imágenes obtenidas por En Punto, el grupo de hombres armados estuvo varios minutos afuera de la bodega de la colonia Parques Nacionales. Esperaron a que saliera una camioneta y en un par de minutos se llevan a Rigoberto junto con Eliseo Escobar Ramírez, Isidoro Díaz Casimiro y Jaime Ramos Reyes.

Sus amigos piden a captores que no lo lastimen.

La situación de todos es complicada, pero la de él, en particular, es un poco más difícil, porque no se puede comunicar, me imagino que no debe de estar entendiendo qué es lo que está pasando. No puede preguntar nada