Senadora por Tamaulipas Habla sobre Violencia en el Estado: 'Inseguridad Hay en Todo el País'

Ante los recientes hechos de violencia que incluyen el asesinato de Julio César Almanza Armás en Matamoros, la senadora de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) María Guadalupe Covarrubias Cervantes dijo que inseguridad hay en todo el país, no solo en Tamaulipas.

Este miércoles, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó el asesinato del extitular de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Matamoros y señaló que se investigan tanto el homicidio como las extorsiones y temas de inseguridad que denunció el empresario.

Senadora por Morena ve avances en seguridad en Tamaulipas

En declaraciones afuera de la Casa de Transición de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, María Guadalupe Covarrubias señaló que "inseguridad hay en todo el país, pero Tamaulipas es de los principales (estados con este problema) sobre todo el norte (de la entidad). Yo soy de Tampico, estamos en el sur, el problema es que de repente en el norte ya no es como antes, de repente sale algo ahí".

Ante el cierre de tiendas en Nuevo Laredo por inseguridad, señaló que "se ha avanzado comparado con lo de antes, en el 2008-2009; yo soy del sur, y estaba todo el estado mal, todo inseguro, pura muerte, la verdad, nos salvamos pocos".

Sí (veo un avance en materia de seguridad) y espero que mejore más todavía.

Al ser cuestionada en torno al asesinato de Julio Almanza, señaló que "eso es lo que de repente les digo que pasa, vamos bien y de repente surge algo por ahí como esto, se está viendo que ya hay más tranquilidad y seguridad, pero de repente salta algo por ahí, y esto fue uno de ellos".

La legisladora federal enfatizó en que "claro que lo veo muy mal, pero esto no se termina todavía, pero esperemos que pronto se termine".

Pedirá más seguridad a Claudia Sheinbaum

La senadora María Guadalupe Covarrubias dijo que llegó a la Casa de Transición de Claudia Sheinbaum para reunirse con ella, pese a no tener cita ni confirmación de reunión. "No (sabe que vengo), pero ya había hablado antes, pero vengo a verla, si no (se puede) saco cita para otro día".

Tras entrar y salir del inmueble sin ser recibida por Sheinbaum Pardo, la legisladora aseguró que "me van a hablar (para una reunión) porque sí me urge hablar con ella".

Por otro lado, en torno a la inseguridad en Tamaulipas dijo que "le pediría (a Claudia Sheinbaum) un proyecto de seguridad más amplio" para que se aplique durante la siguiente administración pública.

Sí (le pediría a Claudia Sheinbaum más garantías de seguridad) eso es lo que necesitamos, sobre todo, seguridad.

La legisladora insistió en que "tenemos que tener seguridad ante todo, si no hay seguridad no podemos seguir, pero se ha avanzado, vamos poquito a poco, pero se ha avanzado".

