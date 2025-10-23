La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, supervisó hoy jueves 23 de octubre de 2025, los avances de limpieza y entrega de ayuda a las familias afectadas por las lluvias e inundaciones en Poza Rica, Veracruz.

Video. Inundaciones en México: Claudia Sheinbaum Supervisa Entrega de Apoyos en Poza Rica, Veracruz

En Poza Rica, Veracruz, supervisamos avances de limpieza y visitamos el centro de entrega de apoyos a familias afectadas por lluvias. No están solas, continúa la ayuda y atención a las necesidades. pic.twitter.com/NmkJxgLgQW — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 23, 2025

La mandataria mexicana compartió a través de sus redes sociales un mensaje hacia los damnificados de esta zona del país:

No están solas (familias), continúa la ayuda y atención a las necesidades

Avanza atención a emergencia en cinco estados afectados por lluvias

El 21 de octubre de 2025, el Ejecutivo aseguró que avanza la atención a la emergencia en los cinco estados afectados por lluvias y que seguían las labores de apertura de caminos en la red carretera estatal:

Se atienden 805 planteles escolares de mil 297 dañados.

¿Cuántos muertos suman por inundaciones en México?

De acuerdo con el Gobierno de México, ascendió a 79 el número de personas fallecidas por las intensas lluvias e inundaciones que afectaron recientemente a cinco estados del país, mientras que otras 19 permanecen desaparecidas.

El mayor número de muertes se ha dado en Veracruz , con 35 y 7 personas que todavía no se han localizado .

, con . Hidalgo tiene 22 fallecidos y 9 desaparecidos

y 9 desaparecidos Puebla suma 21 decesos y 3 personas desaparecidas

suma y 3 personas desaparecidas Querétaro contabiliza un deceso.

Durante la conferencia de prensa matutina del 23 de octubre de 2025, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ya había anunciado que viajaría a las zonas afectadas para supervisar los trabajos.

Voy a ir de nuevo a Veracruz hoy. Vamos a estar en Poza Rica y en Álamo y después vamos a Puebla

La mandataria reiteró que la prioridad del Gobierno federal es garantizar el acceso a servicios básicos y acelerar la recuperación en las zonas más afectadas por las lluvias.

Restablecen al 99.7 % de servicio eléctrico

Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que se ha logrado ingresar a todas las comunidades afectadas por las recientes tormentas en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, y que el servicio de energía eléctrica está restablecido en 99.75 % en la región.

La funcionaria precisó que 197 de los 288 caminos dañados ya fueron rehabilitados y que la limpieza de 1, 161 de las 1,380 escuelas afectadas se encuentra concluida.

En cuanto a la ayuda humanitaria, más de 314 mil despensas se han distribuido entre los cinco estados, además de agua potable, comida caliente y atención médica.

El censo de viviendas afectadas, realizado por la Secretaría de Bienestar, contabilizó más de 78 mil hogares dañados, principalmente en Veracruz e Hidalgo, donde ya comenzó la entrega de apoyos económicos directos.

¿Cuándo fueron las lluvias extraordinarias en 5 estados?

Las lluvias extraordinarias azotaron a cinco estados del centro de México entre el 7 y el 11 de octubre de 2025.

Con información de N+

