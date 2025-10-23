Inicio Estados Sheinbaum Supervisa Entrega de Ayuda a Familias Afectadas por Lluvias en Poza Rica, Veracruz

Sheinbaum Supervisa Entrega de Ayuda a Familias Afectadas por Lluvias en Poza Rica, Veracruz

|

N+

-

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, supervisó los avances de limpieza y entrega de ayuda a las familias afectadas por las lluvias e inundaciones en Poza Rica, Veracruz

Sheinbaum Supervisa Limpieza y Entrega de Ayuda a Familias Afectadas por Lluvias en Veracruz

Sheinbaum Supervisa Limpieza y Entrega de Ayuda a Familias Afectadas por Lluvias en Veracruz. Foto: X @Claudiashein

COMPARTE:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, supervisó hoy jueves 23 de octubre de 2025, los avances de limpieza y entrega de ayuda a las familias afectadas por las lluvias e inundaciones en Poza Rica, Veracruz.

Video. Inundaciones en México: Claudia Sheinbaum Supervisa Entrega de Apoyos en Poza Rica, Veracruz

Video relacionadoAsí es Como Tratan de Controlar los Malos Olores de los Desechos en Poza Rica tras Inundaciones

La mandataria mexicana compartió a través de sus redes sociales un mensaje hacia los damnificados de esta zona del país:

No están solas (familias), continúa la ayuda y atención a las necesidades

Avanza atención a emergencia en cinco estados afectados por lluvias

El 21 de octubre de 2025, el Ejecutivo aseguró que avanza la atención a la emergencia en los cinco estados afectados por lluvias y que seguían las labores de apertura de caminos en la red carretera estatal:

  • Se atienden 805 planteles escolares de mil 297 dañados.

¿Cuántos muertos suman por inundaciones en México?

De acuerdo con el Gobierno de México, ascendió a 79 el número de personas fallecidas por las intensas lluvias e inundaciones que afectaron recientemente a cinco estados del país, mientras que otras 19 permanecen desaparecidas.

  • El mayor número de muertes se ha dado en Veracruz, con 35 y 7 personas que todavía no se han localizado
  • Hidalgo tiene 22 fallecidos y 9 desaparecidos
  • Puebla suma 21 decesos y 3 personas desaparecidas
  • Querétaro contabiliza un deceso.

Durante la conferencia de prensa matutina del 23 de octubre de 2025, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ya había anunciado que viajaría a las zonas afectadas para supervisar los trabajos.

Voy a ir de nuevo a Veracruz hoy. Vamos a estar en Poza Rica y en Álamo y después vamos a Puebla

La mandataria reiteró que la prioridad del Gobierno federal es garantizar el acceso a servicios básicos y acelerar la recuperación en las zonas más afectadas por las lluvias.

Restablecen al 99.7 % de servicio eléctrico

Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que se ha logrado ingresar a todas las comunidades afectadas por las recientes tormentas en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, y que el servicio de energía eléctrica está restablecido en 99.75 % en la región.

La funcionaria precisó que 197 de los 288 caminos dañados ya fueron rehabilitados y que la limpieza de 1, 161 de las 1,380 escuelas afectadas se encuentra concluida.

  • En cuanto a la ayuda humanitaria, más de 314 mil despensas se han distribuido entre los cinco estados, además de agua potable, comida caliente y atención médica.
  • El censo de viviendas afectadas, realizado por la Secretaría de Bienestar, contabilizó más de 78 mil hogares dañados, principalmente en Veracruz e Hidalgo, donde ya comenzó la entrega de apoyos económicos directos.

¿Cuándo fueron las lluvias extraordinarias en 5 estados?

Las lluvias extraordinarias azotaron a cinco estados del centro de México entre el 7 y el 11 de octubre de 2025. 

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

Claudia Sheinbaum PardoLluvias e Inundaciones
Inicio Estados Sheinbaum supervisa limpieza y entrega de ayuda a familias afectadas por lluvias en veracruz