Suspenden a Maestro que Grababa a Escondidas a Alumnos en Durango

La Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), informó que suspendió de manera definitiva a un maestro que grabó a escondidas a alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud (FACSA).

Luego de diversas protestas para denunciar acoso sexual por parte del personal educativo, la institución emitió un comunicado para dar a conocer los acuerdos a los que llegaron tras el diálogo entre directivos y estudiantes involucrados.

Además, también se acordó el seguimiento a cada una de las denuncias y la incorporación de una nueva regla para contratar docentes.

Al igual que el maestro que grabó a escondidas a alumnos, también recibieron sanción Gerardo de Jesús “N”, Gerardo “N”, Efraín “N” y Gabriel Alfonso “N”, quienes no formarán parte de la FACSA durante las investigaciones pertinentes, debido a que fueron señalados por diversas agresiones.

Asimismo, se creará una comisión de estudiantes que documenten quejas, casos de acoso y violencia de género que se lleguen a presentar en la unidad académica.

A finales de octubre, el maestro Omar ‘N’, fue designado para cuidar a los alumnos de Psicología, Anahí, Adriana y Carlos. El profesor acudió a la habitación donde estaban los alumnos y les pidió permiso para cargar su celular.

Luego de que una de ellas fue al baño, se percató de que el aparato para brindar batería al teléfono no era nada común.

Me percaté de que el cargador del profe Omar era un poco diferente a los que yo conocía… se me hizo muy extraño y decidí tomarlo para verlo. Fue ahí cuando descubrí que tenía un pequeño orificio con una camarita, me asusté demasiado y al abrir la caja, dentro tenía una memoria SD