"Te Quiero Mucho… Tengo Novia", Dijo Dante Emiliano a su Madre Antes de Morir

La historia de Dante Emiliano, un niño de 12 años, quien murió en las calles de Paraíso, Tabasco, luego de ser atacado a balazos por sujetos que forcejearon con él, sigue causando conmoción.

Su frase "no me quiero morir" llegó hasta la conferencia de prensa de Palacio Nacional, donde se dieron más detalles del crimen. Claudia Nely Hernández Estrada, madre del niño, por su parte, reviró al gobierno la falta de seguridad.

El municipio de Paraíso sigue conmocionado por el asesinato de Dante Emiliano, quien el pasado martes fue atacado a balazos y quedó tendido en el suelo, clamando por su vida.

Sí, lo alcancé con vida. Me dijo que me quería mucho, le dije que (yo) también. Me dijo: 'Mami, tengo novia'. Le dije: 'Qué bueno que tengas una novia'. Quería vomitar, me decía que él no se quería ir, pues, que no quería morirse, que le dolía el estómago y todo, y después me salí y no me dejaron que me quedara ahí porque estaban atendiéndolo. Y ya después el pediatra de turno que dijo que había hecho todo lo posible, pero que mi niño no había resistido