Tormenta Tropical Alberto 2024: ¿Dónde y Cuándo Llegaría a México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que se formó el potencial ciclón tropical Uno en el Golfo de México y no descartan que en las próximas horas se forme la tormenta tropical Alberto.

El fenómeno se localiza frente a las costas de Campeche y Tabasco, y llegaría al noreste de Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de EUA en las próximas horas se podría formar la tormenta tropical Alberto y emitió una alerta de tormenta tropical para costas de Texas y el noreste de México.

Here are the Key Messages for Advisory 1 for Potential Tropical Cyclone One - heavy rainfall and moderate coastal flooding are the biggest concerns at this time. More: https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/SQ2iGL5mqH