Urgen a Esclarecer Presuntos Suicidios de Reclusas en Cefereso 16 de Morelos

Desde finales del año pasado, En Punto ha documentado a través de testimonios y denuncias, las condiciones en las que permanecen las reclusas dentro del Centro Federal de Readaptación Social 16 ubicado en Coatlán del Río, Morelos.

Tras confirmarse la muerte de una interna más en los últimos días, la familia de la víctima exige que se esclarezcan las causas que la llevaron a quitarse la vida. Con este caso serían 14 mujeres que se han suicidado dentro de este penal en menos de un año.

Amanda Arriaga Molina, madre de la reciente interna fallecida, narró el momento en que le dieron la noticia.

Hablaron para decirme lo de la muerte de mi hija, que se había ahorcado, pero no puede ser eso, mi hija no pensaba en eso, ya era su salida, ya era poco

Yadira Esmeralda Vilches Arriaga, de 51 años, murió el pasado 29 de mayo dentro del Cefereso 16. Aparentemente se quitó la vida. Fue hasta el 1 de junio que el Instituto Federal de la Defensoría Pública logró obtener información oficial de la muerte.

El acta de defunción indica asfixia por ahorcamiento, explicó Emma Arriaga Molina, tía de mujer fallecida.

Me llamaron para reconocer el cuerpo. La vi muy mal, con marcas en el cuello y un golpe en la cabeza. Un golpe, tiene un golpe acá. No sé qué le hicieron y le hicieron pasar por suicidio; me dolía que las castigaban. Las castigan en su alimentación, no tener contacto con nadie