Vinculan a Proceso a Exsubprocuradora de Guerrero por Caso Ayotzinapa; Habría Ocultado Videos

Blanca María del Rocío 'N', exsubprocuradora de Averiguaciones Previas de la entonces procuraduría de Justicia de Guerrero, fue vinculada a proceso por un juez de control con sede en el centro de justicia penal federal, en el reclusorio Norte de la Ciudad de México, por estar ligada con el caso Ayotzinapa.

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La exfuncionaria, fue detenida el pasado 13 de marzo de 2026 y está acusada como probable responsable de la desaparición de videos que registraron la privación ilegal de la libertad de un grupo de estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa en septiembre del 2014, en el edificio del Palacio de Justicia de Iguala.

En audiencia, Nora Ileana García Peralta, jueza de control, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó datos de prueba suficientes para iniciar un proceso en su contra.

Exsubprocuradora estará en prisión preventiva en Santa Martha Acatitla, CDMX

Se dieron dos meses de plazo para la investigación complementaria, tiempo en el que Blanca María del Rosario "N" permanecerá en prisión preventiva en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.

Otros funcionarios detenidos en Chilpancingo por el caso Ayotzinapa

El 14 de mayo del 2025, bajo un dispositivo de seguridad, elementos de distintas corporaciones policiacas detuvieron en Chilpancingo a Lambertina “N”, expresidenta del Poder Judicial en Guerrero del 2014 al 2015, cuando ocurrió la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

En 2022, el Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México ordenó la captura de Lambertina “N” por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada.

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Con información de Janosik García

HVI

