Vinculan a Proceso a Héctor "G", "Chesman", Presunto Asesino del Padre Marcelo Pérez en Chiapas

La Fiscalía General de la República informó este viernes 24 de octubre 202, que obtuvo la vinculación a proceso en contra de Héctor “G”, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y asociación delictuosa.

Héctor "G" fue vinculado a proceso por el homicidio del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, ocurrido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en octubre de 2024. La FGR indicó que el padre Marcelo era reconocido por su activismo.

La víctima era un líder social reconocido nacional e internacionalmente que buscaba la paz y la reconciliación de los pueblos en dicha entidad.

En audiencia pública se indicó que "El Chesman" participó en la coordinación e instrucción a los autores materiales para asesinar al padre Marcelo.

Se le dictó prisión preventiva oficiosa y seis meses para la investigación complementaria.

Además, la vinculación de Héctor "G" se suma a la sentencia definitiva obtenida por la FGR en contra del autor material del homicidio, Edgar “M”, quien fue condenado a 20 años de prisión.

La FGR advirtió que continúa abierta en contra de otros posibles partícipes en los hechos que resultaron en la privación de la vida de la víctima.

¿Quién es "El Chesman?