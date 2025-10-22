Cae "El Chesman", Presunto Líder de "Los Motonetos", Ligado con Homicidio de Padre Marcelo Pérez

El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer la detención de "El Chesman", presunto líder de "Los Motonetos" y que estaría ligado con el homicidio del sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez, en 2024, al cumplirse un año del asesinato.

¿Cómo fue la participación de 'El Chesman' en el asesinato del padre Marcelo Pérez?

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, Héctor “N”, alias “El Chesman”, fue detenido en un operativo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, porque estaría relacionado con la carpeta de investigación del homicidio de Marcelo Pérez el 20 de octubre del año pasado, explicó en un comunicado la Fiscalía General del Estado (FGE).

¿Qué delitos investigan contra 'El Chesman'?

En un comunicado, la Fiscalía de Chiapas dio a conocer que Héctor "N", alias 'El Chesman', está acusado también de los delitos de pandillerismo y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, cometido en agravio de la sociedad, por hechos ocurridos el 7 de octubre de 2023, en San Cristóbal de Las Casas.

Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Héctor “N” alias “El Chesman”, presunto líder del grupo delictivo “Los Motonetos”, porque él y otras personas se encontraban en la terminal de corto recorrido, a bordo de motocicletas y vehículos portando armas de fuego, palos y piedras, "quienes amedrentaban a los transeúntes y comerciantes solicitándoles dinero a cambio de permitir el paso de los productos que transportaban para vender; cuando las víctimas se negaban eran objeto de agresiones físicas o daños a sus vehículos", según la Fiscalía de Chiapas.

La orden de aprehensión de "El Chesman fue por el delito de homicidio calificado .

por el . "El Chesman se encuentra a disposición del órgano jurisdiccional quien determinará su situación legal.

El padre Marcelo Pérez fue asesinado al salir de misa

Marcelo Pérez, sacerdote indígena tsotsil de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, defensor de los derechos indígenas y promotor de la paz en los pueblos originarios de la zona de Los Altos, fue asesinado el 20 de octubre de 2024, luego de oficiar una misa y cuando se dirigía al templo de Guadalupe.

Marcelo Pérez se encontraba a bordo de su vehículo cuando fue interceptado por dos hombres en una motocicleta, quienes le dispararon.

se encontraba a bordo de su vehículo cuando fue interceptado por dos hombres en una motocicleta, quienes le dispararon. El lunes 21 de octubre, cientos de indígenas de las etnias tsotsil, tzeltal, chol y tojolabal participaron en una misa en honor al sacerdote, la cual se realizó en la iglesia de San Andrés Apóstol, en el municipio de San Andrés Larrainzar, en Chiapas.

Durante la homilía, varias organizaciones civiles realizaron pronunciamientos y condenaron el asesinato desde la plaza central de San Andrés Larrainzar.

El sepelio del padre Marcelo Pérez será este martes en el panteón municipal de su tierra natal, San Andrés Larrainzar.

