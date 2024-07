Vinculan a proceso a presunto asesino del adolescente en la autopista

Luis Alberto “N”, fue vinculado a proceso por el homicidio de un adolescente que grabó a un grupo delictivo, que se hacía pasar como policías y que detuvo el vehículo en el que viajaba junto con su padre en la autopista México- Pachuca el pasado 28 de junio.

Un juez de control del Centro de Justicia de Ecatepec determinó que había elementos para iniciar un proceso al hombre, por su probable participación en el crimen del menor de edad.

El impartidor de justicia dio un mes para el cierre de la investigación complementaria y confirmó la prisión preventiva justificada para el detenido, quien permanecerá en el penal de Chiconautla.

En la audiencia el juez dijo que el 6 de julio hubo una diligencia de reconocimiento, donde el señor José Guadalupe, padre del menor, reconoció a Luis Alberto como el hombre que viajaba en el asiento del copiloto del vehículo color negro, que los alcanzó cuando circulaba por la pista la mañana del 28 de junio, y les indicó que se orillaran.

Al detenerse el mismo Luis Alberto, según el padre de la víctima, se acercó a su ventanilla y le mostró una charola de la Policía y le ordenó que bajara del vehículo, pero el conductor se negó, incluso detalló que el hombre llevaba un tatuaje en la mano izquierda.

Durante la audiencia, la defensa del imputado expuso que el día de la agresión Luis Alberto estuvo en el festejo del cumpleaños número 13 de su hijo, en un domicilio de la Colonia Los Héroes Ecatepec.

Incluso su esposa, quien participó como testigo, mostró fotografías de la supuesta reunión.

Sin embargo, el juez desestimó esas pruebas, y dijo que parecía una estrategia de la defensa para mostrar que el detenido no participó en el ataque.

Miguel Ángel Piña, asesor de la víctima, dijo que se están siguiendo las líneas de investigación y se logró el cometido.

Se logró la vinculación a proceso del imputado. Sigue la etapa de investigación. Lamentablemente por la confidencialidad y lo delicado y el sigilo de este asunto y las líneas de investigación para no obstaculizar e interferir en ellas es por eso que no se puede dar mayor información. No les puedo dar información sobre la familia por seguridad.