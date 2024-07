AMLO y Sheinbaum Evalúan Proyectos Prioritarios y de Infraestructura en Tula, Hidalgo

La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador realizaron este sábado 13 de julio de 2024 una gira conjunta para supervisar proyectos prioritarios y de infraestructura en Tula, Hidalgo.

La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo lo siguiente al iniciar su mensaje en un evento:

Hace algunos meses, estuve aquí en campaña y me comprometí a regresar como presidenta electa, nunca me imaginé que iba a regresar de la mano del mejor presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador. Siempre será un honor estar con Obrador

Sheinbaum añadió que la transición entre el gobierno de López Obrador y el que ella encabezará es histórica por muchas razones.

La primera porque ustedes nos ven nunca se había dado que el presidente que deja el gobierno le explicara a quien va entrando todos los proyectos que se están desarrollando, pero no en un escritorio, sino que nos vamos a territorio y ahí me va explicando, porque la cuarta transformación no solo es de escritorio es de territorio