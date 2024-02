Willy Ochoa, Aspirante al Senado, Denuncia Intento de Secuestro en Chiapas

En Chiapas, el candidato al Senado de la República, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, denunció que el pasado viernes sufrió un intento de secuestro por parte de civiles armados, en el municipio de Las Rosas.

El candidato, de extracción priista, por la coalición Fuerza y Corazón por México que conforman PRI-PAN-PRD, dijo que intentaron llevarlo retenido al salir de un evento político, pero que su equipo de seguridad privada lo evitó, más tarde personas armadas a bordo de motocicletas en el tramo carretero Las Rosas-San Cristóbal de las Casas, lo persiguieron durante varios minutos.

Salí del evento y alrededor de 30 personas, algunas armadas me dijeron que tenían indicaciones de llevarme con los que mandaban. Me subí con la síndica a mi camioneta, mi equipo de seguridad me resguardó, hablé a las instancias gubernamentales y me dijeron que hiciera yo la valoración política.