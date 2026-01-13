Zoológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Prepara Exhibición de Un Ejemplar de Águila Arpia

El Zoológico 'Miguel Álvarez del Toro' de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, alista la exhibición de un ejemplar de águila arpía, traída desde Brasil, como parte de un programa de conservación y reproducción de esa especie en peligro de extinción.

El Águila Arpía llegó en diciembre de 2025 y ha cumplido favorablemente con la cuarentena requerida, informó Elizabeth Couoh Hernández, encargada de clínica de aves del ZooMAT de Chiapas.

Llegando a Tuxtla empezó un periodo de cuarentena en un área también certificada por SENASICA. Se siguió durante un mes la cuarentena del ave, se le hicieron las pruebas, influenza aviar, enfermedad de Newcastle, todo negativo y el ave empezó a consumir muy bien sus alimentos

Desde hace 29 años este zoológico chiapaneco no contaba con esta especie en peligro de extinción, tras la muerte del último ejemplar que vivió 41 años en cautiverio en el ZooMAT de Chiapas.

Carlos Alberto Guichard Romero, director Operativo del ZooMAT de Chiapas, habló sobre el animal:

Es un ejemplar macho, es un ejemplar joven tiene un año y medio, todavía está en etapa de transición y cambio de color en el plumaje, ya prácticamente tiene la talla de adulto

Cuidado especial para el águila arpía

En su proceso de adaptación a la reserva Zapotal, donde se ubica el zoológico, es cuidada las 24 horas y tiene un manejo especial en su alimentación.

Pedro Aguilar Aragón, curador de fauna silvestre del ZooMAT de Chiapas, dijo que este tipo de águila impone mucho.

Es un ave que impone mucho es una de las rapaces más grande del planeta y aunque nuestras especies locales nunca habían tenido contacto con ella en cuanto la escucharon supieron de qué se trataba, entonces ese impacto que también ella está generando en las especies de alrededor pues poco a poco se va a ir relajando

El águila macho es el primero de dos ejemplares que busca tener este zoológico para iniciar el proceso de reproducción en cautiverio y a un largo plazo poder hacer una reintroducción de este ejemplar en las selvas de Chiapas, donde su hábitat ha sido dañada en los últimos 50 años.

Con información de Juan Álvarez

