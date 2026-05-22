Asesinato de Ximena y José: Familias Piden Esclarecer el Crimen por el Que Van 18 Detenidos

Familiares y amigos de Ximena Guzmán y José Muñoz se reunieron este miércoles 20 de mayo de 2026 sobre la Calzada de Tlalpan, a la altura del Metro Xola, en la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), para exigir justicia a un año del ataque armado que les arrebató la vida. Con fotografías, flores y veladoras, los asistentes realizaron un homenaje en el mismo punto donde ocurrió el crimen que conmocionó a la capital.

Durante varios minutos, los manifestantes bloquearon dos de los tres carriles con dirección al norte, generando afectaciones viales en una de las principales avenidas de la CDMX. Aunque las autoridades capitalinas han informado sobre la detención de 18 personas presuntamente relacionadas con el caso, las familias aseguran que aún faltan respuestas fundamentales, especialmente conocer el móvil del doble homicidio y a los autores intelectuales.

“No es suficiente”: familiares reclaman que aún no saben por qué los mataron

Los seres queridos de las víctimas afirmaron que el dolor y la incertidumbre continúan presentes después de un año. Señalaron que, pese a los avances reportados por la Fiscalía capitalina, todavía existen vacíos importantes en la investigación que mantienen abierta la herida para ambas familias.

Mariano Muñoz, familiar de Pepe, explicó que este último año ha sido especialmente complicado debido al impacto que causó el crimen y a la falta de claridad sobre las razones detrás del ataque.

“Para la familia de Pepe y para la familia de Ximena hemos estado estrechamente unidos. Este año ha sido un año complicado, difícil, primero porque tardamos mucho en reponernos de la sorpresa”.

¿Qué Ha Pasado a 1 Año del Homicidio de Ximena y Pepe en CDMX?

El familiar reconoció que las detenciones representan un avance dentro de las investigaciones, pero insistió en que todavía no hay justicia completa mientras no se esclarezca quién ordenó el ataque y cuál fue el motivo.

“Creo que es un avance, pero también no es suficiente porque nos faltan los móviles, nos falta el autor material que jaló el gatillo. Esta parte la seguimos esperando. Hemos estado en contacto con la Fiscalía algunas veces durante el año para seguir los avances”.

El caso sigue causando indignación en la CDMX

La manifestación volvió a poner el caso en el centro de la conversación pública, especialmente por tratarse de un crimen que familiares describen como inesperado y ajeno a cualquier entorno de violencia. Los asistentes recalcaron que jamás imaginaron que Ximena y Pepe terminarían siendo víctimas de un ataque armado en plena vía pública.

Mariano Muñoz señaló que el impacto emocional ha sido devastador para todos los allegados, quienes continúan intentando asimilar lo ocurrido mientras esperan resultados concretos de las investigaciones.

“Porque pudimos esperar muchas cosas, nada que ver con un tema de violencia. Entonces nos hemos sentido bastante lastimados porque es alguien de la familia a quien quieres”.

Las familias adelantaron que el próximo año volverán al lugar donde ocurrió el ataque para mantener viva la memoria de Ximena y Pepe. También aseguraron que continuarán exigiendo justicia hasta conocer la identidad de todos los responsables y las razones que llevaron a cometer el doble asesinato.

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