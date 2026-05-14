Asesinato de Ximena y José: Suman 18 Detenidos por Homicidio Vinculado con un Grupo Delictivo

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México dieron una conferencia de prensa hoy, 14 de mayo de 2026, sobre los avances en la investigación por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, hace casi un año.

En contexto: Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, y José Muñoz, asesor, fueron asesinados a tiros la mañana del 20 de mayo de 2025.

Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, y José Muñoz, asesor, fueron asesinados a tiros la mañana del 20 de mayo de 2025. El homicidio de los colaboradores de Clara Brugada ocurrió en la Calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Napoleón, en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez, cerca del Metro Xola.

Ximena y Pepe se dirigían a su trabajo en un auto cuando fueron víctimas del homicidio, presuntamente a manos de sujetos armados, a bordo de una motocicleta.

En agosto de 2025, autoridades detuvieron a 13 personas.

Al 14 de mayo de 2026, suman 18 personas detenidas por el doble homicidio, vinculado a un grupo criminal que opera en CDMX y Estado de México.

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Avances en la investigación por el asesinato de Ximena y Pepe

En la conferencia, denominada “un año sin Ximena y Pepe”, Clara Brugada reconoció que “falta por esclarecer, fata por seguir haciendo justicia; aún tenemos un camino que recorrer”.

Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dijo que el doble homicidio está presuntamente relacionado con un grupo criminal, que opera en Ciudad de México y Estado de México, sin revelar la identidad de dicha célula delictiva.

De acuerdo con la investigación, el crimen se habría consumado el 14 de mayo de 2025, sin embargo, “la operación aquel día fue cancelada por un cambio de rutina en una de las víctimas, para ejecutarse posteriormente, el 20 de mayo”, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana.

También mencionó que uno de las personas que habría participado en el crimen “ya contaba con una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en los hechos”, sin embargo, “fue asesinado meses después del homicidio” de Ximena y Pepe.

El móvil de este asesinato “podría estar relacionado con la propia actividad delictiva de la persona o con la creencia de algunos de los detenidos de que este individuo habría facilitado su identificación y captura, por haber cometido diversos errores operativos”, señaló Pablo Vázquez.

Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de CDMX (FGJ), informó que se han imputando directamente a 10 personas, 6 de ellas que fueron detenidas durante el operativo interinstitucional que se dio a conocer el 20 de agosto de 2025, más 4 nuevos objetivos identificados posteriormente.

Hasta el momento, se han cumplimentado 10 órdenes de aprehensión y 10 personas han sido vinculadas a proceso por los delitos de feminicidio, homicidio y asociación delictuosa agravada. Además, otras 8 personas se han vinculado por diversas actividades delictivas, relacionadas con la operación de la célula criminal.

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Con información de N+.

RMT