Cablebús Línea 5: Vecinos Denuncian Obra sin Permiso Claro en Zona de Alto Riesgo en CDMX

Habitantes de la colonia Colinas del Sur, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX), buscan frenar la construcción de la estación Santa Lucía de la futura Línea 5 del Cablebús, al asegurar que la obra se realiza sin información pública suficiente y en una zona considerada de alto riesgo geológico. La nueva línea contempla un recorrido de 15.2 kilómetros para conectar zonas de difícil acceso entre las alcaldías Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, pero vecinos afirman que el proyecto podría poner en peligro a miles de personas.

La inconformidad creció en las últimas semanas debido a que, según los habitantes, no existen documentos visibles que acrediten la viabilidad técnica y legal de la estación. Además, aseguran que el punto elegido para la construcción presenta antecedentes de minas subterráneas, grietas y oquedades que históricamente han generado preocupación entre residentes de la zona poniente de la capital.

Vecinos aseguran que no existen permisos claros para la obra

Habitantes de Colinas del Sur señalaron que han solicitado información oficial sobre los permisos, dictámenes y estudios relacionados con la estación Santa Lucía, sin obtener respuesta clara por parte de las autoridades capitalinas.

José Manuel Hermosillo, vecino de la colonia e integrante del grupo que se opone a la ubicación de la estación, aseguró que el proyecto carece de transparencia.

“No hay un solo informe, no hay un solo dictamen, no hay un solo permiso que le dé legalidad a la Línea 5. Por ende, la estación tres está construyendo bajo el marco de la ilegalidad”, declaró.

La preocupación de los habitantes también se centra en la falta de comunicación oficial sobre los posibles impactos urbanos y estructurales de la obra. Vecinos afirman sentirse ignorados pese a las solicitudes constantes de información.

Marisela Hernández, habitante de Colinas del Sur, explicó el nivel de frustración que viven varias familias de la zona.

“Frustrados porque de verdad hemos estado los vecinos pidiéndoles, exigiéndoles a las autoridades que nos den los permisos pertinentes para esta obra y no tenemos respuesta”, expresó.

Denuncian que la estación se construye en una zona considerada de alto riesgo

Uno de los puntos que más preocupa a los habitantes es que la estación Santa Lucía presuntamente se edifica sobre terrenos con antecedentes de minas y fallas geológicas. Los vecinos aseguran que han reunido estudios técnicos relacionados con movilidad, urbanismo y orografía para demostrar que el lugar no sería adecuado para una obra de este tipo.

Con esos documentos, lograron promover recursos legales para intentar detener el proyecto. De acuerdo con los habitantes, actualmente existen dos amparos indirectos relacionados con la construcción.

José Manuel Hermosillo detalló que ambos procesos ya se encuentran en juzgados federales de la Ciudad de México.

“Dos amparos indirectos. Uno está en el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México y el otro está en el Juzgado Tercero”, informó.

Los vecinos también argumentan que la zona donde se pretende construir la estación tiene baja densidad poblacional, por lo que consideran que el beneficio en movilidad no justificaría el riesgo potencial para las viviendas cercanas.

Colonias de Álvaro Obregón se organizan para interponer más amparos

La oposición al proyecto ya no se limita únicamente a Colinas del Sur. Habitantes aseguran que vecinos de otras colonias cercanas comenzaron a sumarse ante el temor de afectaciones por la nueva línea del Cablebús.

Mercedes Camacho, vecina de la zona, explicó que existe coordinación con habitantes de colonias como Lomas de Tarango y Oyamel para impulsar nuevas acciones legales y exigir una revisión del proyecto.

“Estamos organizándonos con Lomas de Tarango, nos estamos organizando también con la colonia Oyamel y varias colonias que se suman”, comentó.

La habitante agregó que otras comunidades también analizan promover amparos para intentar detener la construcción.

“Entonces es la forma de que nos estamos organizando, aparte de poner amparos, ya las demás colonias están también por ampararse”, señaló.

Vecinos piden reubicar la estación Santa Lucía del Cablebús

Los habitantes recalcaron que no están en contra de la Línea 5 del Cablebús ni del proyecto de movilidad para conectar zonas altas y de difícil acceso en el poniente de la Ciudad de México. Sin embargo, insisten en que la estación Santa Lucía debe cambiarse de ubicación para evitar riesgos y garantizar que realmente beneficie a la población que más necesita transporte.

Alejandro Castillo, vecino de Colinas del Sur, afirmó que la petición principal es que las autoridades reconsideren el punto elegido para la estación.

“Lo que estamos pidiendo es la reubicación de la estación 3 a un lugar donde realmente vaya a solucionar los problemas de movilidad y donde sea técnicamente viable”, explicó.

El habitante aseguró que, con base en los estudios y pruebas presentadas, consideran que el proyecto no cumple con las condiciones necesarias para construirse en ese sitio.

“De manera tajante diríamos, al menos con los informes previos que existen, al menos con las pruebas que hemos aportado y toda la cantidad de elementos que hacen visible esa obra, podemos asegurar que la obra simplemente no es factible”, concluyó.

Historias recomendadas: