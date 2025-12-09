Nuevas Líneas de Cablebús en CDMX: ¿Dónde Habrá Más Transporte Público?

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció hoy, 9 de diciembre de 2025, que se construirán en total cinco líneas más del Cablebús para la movilidad de la población en la capital mexicana.

Aquí te contamos en dónde se prevé la construcción de esas líneas de dicho sistema de transporte público, que inició el 11 de julio de 2021 en la CDMX y que diariamente moviliza a miles de personas.

¿Dónde estarán las futuras líneas del Cablebús?

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, indicó que el próximo año se destinarán recursos para varios proyectos.

Dio a conocer también que se crearán cinco líneas del Cablebús CDMX, las cuales estarán ubicadas en las siguientes alcaldías:

Tlalpan-Coyoacán Magdalena Contreras-Álvaro Obregón Milpa Alta-Tláhuac Cuajimalpa Xochimilco

Noticia relacionada: ¿De Dónde a Dónde Correrá la Línea 4 del Cablebús en CDMX? Será la más Larga del Mundo.

El Cablebús CDMX

De acuerdo con el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE), el Cablebús es una opción segura y confiable para los usuarios, con cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una.

Además de ofrecer comodidad y eficiencia, el Cablebús se destaca por su capacidad para reducir significativamente los tiempos de viaje, beneficiando a los habitantes de zonas con alta densidad poblacional.

Actualmente hay tres líneas de este sistema de transporte público:

Línea 1 : Indios Verdes-Cuautepec (alcaldía Gustavo A. Madero)

: Indios Verdes-Cuautepec (alcaldía Gustavo A. Madero) Línea 2 : Santa Marta-Constitución de 1917 (alcaldía Iztapalapa)

: Santa Marta-Constitución de 1917 (alcaldía Iztapalapa) Línea 3: Los Pinos-Constituyentes Vasco de Quiroga (alcaldías Miguel Hidalgo-Álvaro Obregón)

“Esas tres líneas al día de hoy le han dado servicio a más de 160 millones de viajes desde que se inauguraron”, señaló en julio de 2025 el Titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza.

Video: Línea 5 del Cablebús CDMX: Conoce la Ruta, Estaciones y Alcaldías | Mapa Completo

Proyecto de Línea 4

Ese mes se informó que la Línea 4 del Cablebús de la Ciudad de México será, con sus 11.4 km, la más larga del mundo, con una expectativa para mover a 65 mil personas al día en tan sólo 40 minutos.

En el anuncio del Proyecto de la Línea 4 del Cablebús Tlalpan-Coyoacán, Lajous Loaeza dijo que habrá múltiples conexiones, entre ellas 30 colonias en Tlalpan, 9 colonias en Coyoacán, y de manera particular, Ciudad Universitaria.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb