El Ajusco, ¿Zona de Riesgo en CDMX? El Misterio de Luis Óscar y 308 Desaparecidos

En la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), específicamente en la zona del Ajusco, el dentista Luis Óscar, de 48 años, desapareció el 16 de septiembre de 2025 sin dejar rastro. Salió de su casa en la alcaldía Benito Juárez con la intención de caminar y hacer ejercicio en la Cruz del Márquez, uno de los puntos más altos y concurridos del Ajusco. Desde entonces han pasado más de cinco meses sin que su familia tenga noticias claras sobre su paradero, en una zona que acumula cientos de reportes de desaparición en los últimos años.

Su última comunicación habría sido un supuesto mensaje enviado a su pareja. Después de eso, silencio total.

Un paseo al Ajusco que terminó en misterio

Luis Óscar era un hombre activo, acostumbrado a salir a caminar de manera ocasional. Sin embargo, su familia insiste en que no era común que lo hiciera solo. El día de su desaparición viajó hasta el sur de la capital para realizar actividad física en la zona montañosa del Ajusco, un lugar que muchos capitalinos consideran un espacio recreativo, pero que en los últimos años ha sido señalado como foco rojo por desapariciones.

Su automóvil fue localizado en Valle del Tezontle, a más de tres kilómetros de la última ubicación conocida. El vehículo no presentaba señales de violencia, forzamiento o alteración, lo que ha incrementado las dudas y la incertidumbre de sus familiares.

Lucía, madre de Luis Óscar, explicó cómo era la rutina de su hijo y por qué su desaparición resulta tan extraña para ellos.

A él sólo le gustaba caminar de vez en cuando, irse a comer una quesadilla y era todo lo que hacía. Además algo muy característico es que nunca iba sólo, siempre le gustaba ir con amigos, con familia, hasta con el perro.

Para su familia, nada en su comportamiento previo hacía pensar en una situación de riesgo.

Una investigación con omisiones y sin avances claros

A más de cinco meses de la desaparición, la familia denuncia que la carpeta de investigación presenta irregularidades y que las diligencias parecen haberse estancado. Lucía asegura que, tras revisar el expediente, encontró omisiones que podrían ser clave.

La madre de Luis Óscar relata que la falta de avances por parte de la Fiscalía ha sido desesperante.

En la Fiscalía ya no se ven avances, ahora que he estado leyendo la carpeta me doy cuenta que hay muchas omisiones. Hasta ahí se acaba la búsqueda y ya no saben qué hacer. Las autoridades ya no saben qué más hacer. No ha habido avances, no saben nada. No tienen una guía, por más que yo he dicho esto, aquello, he sugerido, nadie ha hecho más.

El tiempo juega en contra. Cada día sin resultados reduce las posibilidades de encontrar pistas frescas que conduzcan a su paradero.

El Ajusco, una zona marcada por el aumento de desapariciones

El caso de Luis Óscar no es aislado. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre 2020 y 2026 se han reportado 308 personas desaparecidas en la alcaldía Tlalpan, donde se ubica el Ajusco.

Las cifras muestran una tendencia preocupante. A partir de 2022 se registró un incremento notable: en 2023 el número de desapariciones creció 47% respecto al año previo, y en 2024 el aumento alcanzó hasta 105%. Tan sólo en los primeros dos meses de 2026 ya sumaban 14 personas desaparecidas en esta zona del sur de la Ciudad de México.

Estos datos colocan al Ajusco como una de las áreas más delicadas de la capital en materia de seguridad y desapariciones, según colectivos y organizaciones civiles.

Sin cámaras, sin señal y sin vigilancia

Familiares y colectivos han denunciado que la zona carece de infraestructura básica de seguridad. La falta de cámaras de vigilancia, señal telefónica y alumbrado público complica tanto la prevención de delitos como las labores de búsqueda.

Lucía cuestiona la ausencia de medidas concretas para frenar lo que considera una crisis.

Seguimos sin cámaras, sin señal, sin luz. ¿Qué hace el gobierno para mejorar esto, para que ya no existan desaparecidos? Mi hijo está desaparecido, pero siguen desapareciendo muchos.

La falta de condiciones mínimas de seguridad convierte al Ajusco en un punto vulnerable, especialmente en caminos poco transitados o de difícil acceso.

Señalamientos sobre presencia del crimen organizado

Desde hace al menos un par de años, colectivos de búsqueda en la Ciudad de México han advertido sobre la presunta presencia de grupos del crimen organizado en el Ajusco. Según sus denuncias, existirían casas de seguridad y vehículos sospechosos que merodean la zona, lo que aumentaría el riesgo para quienes acuden con fines recreativos.

Lucía asegura que la percepción del Ajusco como un simple parque natural puede ser engañosa.

Todo el mundo sabe que en el Ajusco hay casas de seguridad, hay gente que está ahí esperando víctimas. Tú piensas que es un parque, que es un lugar de recreación y te equivocas, porque no. Es un lugar peligroso, hemos visto cómo hay camionetas misteriosas ahí estacionadas.

Aunque estas versiones han sido difundidas por colectivos, las autoridades no han confirmado oficialmente la operación de estos grupos en el área.

"Es el lugar perfecto para desaparecer a la gente"

Para la familia de Luis Óscar, la falta de respuestas refuerza la idea de que algo grave ocurrió en el Ajusco. La ausencia de pistas claras, testigos o evidencia visible no significa que no haya pasado nada, insiste su madre.

Es el lugar perfecto para desaparecer a la gente, no se la tragó la tierra, no. Aquí algo pasó, algo pasó. Se los están llevando, se los están llevando.

Mientras la investigación continúa sin resultados contundentes, el caso de Luis Óscar se suma a una estadística que crece año con año en Tlalpan. Detrás de cada número hay una familia que sigue esperando respuestas en una zona que, lejos de ser solo un espacio natural, hoy carga con la etiqueta de alto riesgo en la Ciudad de México.

Historias recomendadas: