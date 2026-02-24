Más de 20 Muertos y 4 Mil Fugas de Gas en 7 Años: Alcaldías con Más Reportes en CDMX

En la Ciudad de México (CDMX), al menos 21 personas han muerto en los últimos siete años por incidentes relacionados con fugas de gas, un problema que sigue encendiendo focos rojos en distintas zonas de la capital. Entre enero de 2019 y enero de 2026 se registraron 4,484 emergencias, lo que equivale a casi dos fugas diarias en promedio, de acuerdo con información oficial obtenida vía transparencia.

Las cifras revelan no solo la frecuencia del problema, sino también su impacto humano: 1,223 personas resultaron lesionadas y 728 fueron trasladadas a hospitales tras explosiones, intoxicaciones o acumulaciones peligrosas de gas en viviendas y edificios.

Las alcaldías con más fugas: casi 40% de la población vive en estas zonas

Los datos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México muestran que las alcaldías con mayor número de reportes son Cuauhtémoc, con 631 casos; Iztapalapa, con 562; y Gustavo A. Madero, con 399.

Estas tres demarcaciones concentran cerca del 40% de la población total de la CDMX, lo que explica parcialmente el alto número de incidentes. Se trata de zonas con gran densidad habitacional, múltiples unidades habitacionales antiguas y alta demanda de servicios básicos, factores que incrementan la probabilidad de fugas de gas si no existe mantenimiento constante.

El año con más reportes fue 2021, cuando se contabilizaron 830 incidentes, en pleno confinamiento por la pandemia de COVID-19. Especialistas han señalado que el mayor tiempo que las personas pasaron en casa durante ese periodo pudo haber contribuido a detectar más fugas o a incrementar el uso de instalaciones de gas envejecidas.

Fugas de Gas en CDMX: ¿En Qué Alcaldías Hay Más y Por Qué Muchas Derivan en Fallecimientos?

Explosiones recientes que encendieron las alarmas

Uno de los casos más recientes ocurrió en enero pasado en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX), donde una explosión por acumulación de gas en un edificio habitacional dejó 11 personas lesionadas.

El incidente volvió a poner sobre la mesa el riesgo que representan las instalaciones antiguas y la falta de revisiones periódicas. Tras la explosión, autoridades capitalinas informaron la entrega de 10,000 dispositivos detectores de fugas de gas en unidades habitacionales con más de 40 años de antigüedad, como medida preventiva para reducir el riesgo en inmuebles considerados vulnerables.

Instalaciones viejas: el peligro silencioso en miles de viviendas

Especialistas en protección civil advierten que el riesgo de accidentes aumenta considerablemente en inmuebles cuyas instalaciones de gas superan los 20 años de antigüedad, especialmente cuando no han recibido mantenimiento profesional.

La situación se agrava porque la Ciudad de México es la entidad con menor porcentaje de viviendas nuevas en el país, lo que implica que una parte significativa del parque habitacional tiene décadas de uso. A esto se suma que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 45% de los capitalinos considera que su vivienda necesita reparaciones.

En una ciudad con edificaciones envejecidas y alta densidad poblacional, una fuga de gas puede transformarse en una explosión o intoxicación grave en cuestión de minutos. Las cifras oficiales dejan claro que el problema no es aislado, sino constante, y que la prevención, el mantenimiento y la detección oportuna pueden marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.

Historias recomendadas: