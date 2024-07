Haitianos Se Quedan en la CDMX; Buscan el Sueño Chilango

La Ciudad de México registra desde hace un par de años un flujo constante de migrantes. Muchos siguen su camino, otros se quedan varados en campamentos y albergues saturados, y algunos otros deciden olvidar su objetivo en Estados Unidos, optan por dejar el Sueño Americano y empezar a vivir un Sueño Chilango.

“Aquí yo vivir aquí, Estados Unidos no. Aquí yo vivir”, dice Damas Arthur, migrante haitiano.

“Soy entrenador, vine aquí porque en mi país hay mucho problema política, violencia, gang. En el país no hay la vida”, explica Mark Ogé, migrante haitiano.

Integración y Aprendizaje

Arthur y Mark llegaron hace unos meses a México y se han establecido. Consiguieron trabajo, una casa para rentar y desde hace meses aprenden español en el Pilares de la colonia Gabriel Hernández, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

“Estoy progresando en Pilares porque primera hoy que vine aquí no hablar, no hablar, no hablar. Me gusta Pilares porque yo ayudarme mucho, mucho, mucho”, explica Mark Ogé, migrante haitiano.

Mark trabaja en una tienda de autoservicio y Arthur es mecánico en Ecatepec.

De 2023 a lo que va de 2024 ha incrementado casi 250% la presencia de migrantes haitianos en alguno de los Pilares de la Ciudad de México para recibir orientación, aprender algún deporte, oficios y sobre todo clases de español. En 2023 había 85 migrantes haitianos registrados, en lo que va de 2024 hay más de 200.

Desafíos y Esperanza

Maricarmen López, es la maestra de español en el Pilares Tixtla, una zona alta en la alcaldía GAM.

“Es un poquito difícil porque ellos no hablan español, entonces ahí surge la idea de implementar algo que les ayudara a esta parte del idioma. Lo que se hizo básicamente es eso, diseñar las sesiones pero ya no fue tanto escolarizado, sino más práctico. Entonces yo me enfoqué más a la práctica, que ellos en una cuestión de la vida cotidiana”, comenta López.

Muchos migrantes han denunciado ser víctimas de abuso y fraude principalmente por no entender español.

“Yo venir a aquí a aprender spanish porque comunicar con todos los mexicanos. Yo leer mucho, el libro español sí”, responde nervioso Damas Arthur.

“Nos han platicado de muchas cosas que han vivido, abusos en muchos sentidos, sobre todo en la parte económica”, lamenta la maestra de español de los haitianos.

Según datos de la Comisión Mexicana de Ayudar a Refugiados, la Ciudad de México es la segunda entidad del país con mayor número de solicitudes de refugio por migrantes. Entre enero y mayo de 2024 se hicieron más de 6 mil peticiones, en 2023 se recibieron más de 30 mil, alrededor de 20 por ciento del total hechas a nivel nacional.

Un Futuro Prometedor

Hoy Mark y Arthur trabajan para traer a su familia a México, les han recomendado empezar a aprender español y familiarizarse con la cultura y la comida mexicana.

“Por ejemplo, tortilla con la carne, el chicharrón. Arroz, también”, asegura Damas Arthur sobre su comida favorita.

“Ahora me dicen sí es que yo ya me quiero quedar en este país, me gustó mucho. Por eso está como muy interesado en aprender de nuestra cultura, mucho más del lenguaje del español y se nota ese esfuerzo que hacen en verdad aprender, son muy constantes”, asegura la maestra Maricarmen.

Mark Ogé está feliz en la Ciudad de México, espera pronto poder tener a sus hijos viviendo aquí y compartiendo su Sueño Chilango.

“Yo le explicar como la vida en México es mejor que Haití, económica. La vida es buena aquí”, concluye Mark.

Historias recomendadas: