Millones de Animales Han Muerto en Incendios Forestales

Desde grandes mamíferos hasta anfibios, reptiles, aves, peces e insectos, miles de millones de animales mueren cada año en incendios forestales, alcanzados por las llamas, sofocados por el fuego o víctimas del hambre por la escasez de recursos.

Con más de 5 mil 400 incendios forestales este año en México, que han consumido 500 mil hectáreas de terreno, se trata de una emergencia que ha empeorado de la mano del cambio climático y sus peores efectos, como la sequía.

En Veracruz este año las llamas han devorado 9 mil hectáreas, de las cuales 8 mil pertenecen a áreas naturales protegidas, hogar de animales en peligro de extinción.

“Principalmente el venado cola blanca, el oso hormiguero, el puercoespín, estos dos últimos están en la NOM 059 como las especies que se encuentran amenazadas y protegidas en México. También obviamente se ve afectada la herpetofauna –la más común es la boa imperator–, también armadillos, el pájaro toh, que anida en la barranca, conejos cola blanca, coyote, zorra gris, por mencionar solamente algunos”, enlista Sergio Ramírez, director del grupo ambientalista Earth Mission.

En los últimos meses, la organización se ha dedicado a rescatar animales afectados por el fuego, como los monos aulladores muertos por las olas de calor, un fenómeno relacionado con los incendios. Estos animales han visto la disminución de su hábitat por la siembra de árboles frutales.

“(Los ejidatarios) tiran toda la selva, le prenden fuego para que sea más fácil después desmontar, esto está elevando demasiado la temperatura en estos lugares y los monos aulladores ya solamente se topan con brechas de vegetación”, explica Sergio Ramírez, quien calcula que han sido millones los animales muertos este año en el estado.

Pero la magnitud exacta de este desastre es imposible de calcular.

“Es literalmente imposible determinar cuántos animales mueren en un incendio por varias razones. La primera es porque tendríamos que tener ciertas estimaciones de cuántos animales hay, pero esto no es fácil, porque el número de animales cambia a lo largo del año conforme cambian los recursos. Para poder tener una idea de cuántos individuos hay en un sitio tendríamos que haber monitoreado el área por suficiente tiempo para tener ciertas estimaciones y eso es increíblemente complicado”, explica la doctora Leticia Ochoa Ochoa, investigadora del departamento de biología evolutiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

En 2020, un estudio publicado en la revista Nature calculó que 17 millones de vertebrados murieron en los incendios en la región del pantanal en Brasil. La cifra se obtuvo con base en los esqueletos hallados cuando se sofocaron las llamas.

Sin embargo, los incendios muchas veces no dejan ningún indicio de sus víctimas, advierte Sergio Ramírez, de Earth Mission.

En el caso de los animales de lento desplazamiento que podrían resultar lesionados a veces no encuentras ni los huesos, como las serpientes o animales que tienen el sistema óseo más delgado. En el caso de las aves no hay manera ni siquiera de saber dónde está unido, porque el fuego no deja absolutamente nada, ni los huevos.