Teresita Fue Asesinada Frente a Sus Hijos: Su Familia Aún Espera Justicia por el Feminicidio

Teresita de Jesús Salas Vera, de 23 años de edad, soñaba con ser maquillista profesional. En redes sociales subía contenido de belleza hasta que fue asesinada presuntamente por su pareja, Antonio “N”, el 22 de febrero de 2023. Sus dos hijos, una niña de año y medio y uno de seis, fueron testigos del feminicidio.

Adriana Vera, la mamá de Teresita, narró para N+ el momento en que encontró a su hija.

Abro la puerta y era él, pero se agarraba la cabeza de tal manera, tenía un nerviosismo impresionante y lo primero que le digo yo fue 'qué le hiciste a mi hija desgraciado' porque era mucho el nerviosismo que él traía y me dice 'es que voy llegando a la casa y me encontré a Teresita desmayada' ni siquiera le dije nada, agarré y me crucé y me meto a casa de mi hija y la encuentro en el sillón [...] lo que le agarro yo son sus manitas y le digo 'qué tienes', pero mi hija ya estaba muerta.