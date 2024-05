Red de Clínicas Clandestinas ‘Cobran con la Vida’ Cirugías Estéticas que Realizan en Puebla

Verónica, Zaira y Daniela son los nombres de algunas pacientes que, tras realizarse tratamientos estéticos con el mismo cirujano en Puebla, tuvieron graves complicaciones de salud.

Todas ellas acudieron a Be Unique, consultorio ubicado en las Torres Médicas de Angelópolis, una de las zonas más exclusivas de la capital poblana.

Ahí las recibe Rafael García, quien se promociona como médico cirujano, pero no cuenta con certificación que acredite que puede realizar cirugía plástica estética.

La cirugía de Verónica

Verónica murió en agosto pasado, tres días después de hacerse una abdominoplastía, la cual consiste en una reducción de la piel y extracción de grasa del abdomen.

Llevaba al menos dos años deseando reducir el exceso de piel que se le formó tras su segundo embarazo.

“Ella se ilusionó mucho con esa cirugía porque ellos mostraron fotos en su computadora de cómo habían quedado otras personas, le decían que ella iba a quedar muy bien y todo”, cuenta su esposo, Alfonso Martínez, con quien estuvo casada durante 22 años. Ambos vivían y trabajaban en el municipio de Zacatlán.

Inmediatamente después de hacerse la cirugía, comenzó a presentar síntomas de infección como fiebre alta, problemas al respirar y dolor intenso. Sin embargo, el supuesto doctor minimizó su malestar.

Desde que salió del hospital, ya no salió bien, salió con un dolor muy fuerte, que aparentemente decía el médico era normal con la cirugía, es muy difícil interpretar el dolor porque es muy subjetivo.

En una nota de voz que envió a Alfonso, respondiendo a su inquietud por el malestar de su esposa, le dijo: “También ella tiene que echarle ganas, o sea, no va a haber medicamento que la haga comer, no va haber medicamento que me la haga caminar, no va a haber medicamento, etc; ella tiene también que poner de su parte, colaborar”.

El acta de defunción de Verónica indica que falleció por choque séptico, es decir, una infección en todo el cuerpo, la cual lleva a que se presente una baja presión arterial que resulta muy peligrosa, y también por una infección de tejidos blandos.

Acciones de la Secretaría de Salud de Puebla

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, el consultorio Be Unique fue suspendido hace más de 25 días; pero en redes sociales sigue ofreciendo informes.

“Hay un consultorio en las Torres Médicas, el cual ya está suspendido, pero el doctor no opera ahí, va a otra clínica que sí es una clínica clandestina”, reconoce Alejandro Tabe García, director de Protección contra Riesgos Sanitarios en Puebla.

Estos establecimientos en los que García realiza los tratamientos se ubican en las colonias Santa María y La Paz, y en el municipio de San Pedro Cholula.

Las autoridades sanitarias aseguran que no han podido ingresar a inspeccionar, al no contar con una orden de cateo proporcionada por la fiscalía estatal.

“Lo encontramos, pero no nos permiten entrar”, asegura Tabe García, “que nos haga un acompañamiento para que violen esas chapas y podemos entrar nosotros, nosotros no tenemos ese alcance”.

El equipo de N+ buscó a la Fiscalía de Puebla para conocer su postura sobre el caso y si existe alguna investigación en curso, pero no obtuvo respuesta.

Hasta ahora, la Secretaría de Salud de Puebla reporta 10 denuncias por malas cirugías estéticas y, entre enero de 2023 a abril 2024, ha suspendido 14 clínicas en el estado, por estar en malas condiciones.

