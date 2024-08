Casas Inhabitables: Más de 3 Mil Familias de CDMX Están Sin Hogar a 7 Años del Sismo del 19S

Más de tres mil familias capitalinas no han podido regresar a sus hogares desde hace siete años, cuando el sismo del 19 de septiembre los dejó inhabitables.

“Esperamos que pronto habitemos nuestro departamento, porque es muy triste andar afueras que no es lo mismo, que habitar nuestra casa”, dijo María del Jesús, quien no ha podido regresar a su hogar en Iztapalapa.

Entrega de viviendas, pero con problemas

El pasado 28 de julio, el gobierno capitalino entregó 36 viviendas en la colonia San Miguel Chapultepec de la alcaldía Miguel Hidalgo, las cuales fueron rehabilitadas como parte del Plan para la Reconstrucción de la ciudad.

Silvia González es una de las beneficiarias, pero asegura que aún no volverá porque el edificio Pedro Antonio de los Santos 50 no está totalmente reconstruido.

“El edificio está entregado en obra negra, no cuenta con pisos. Nosotros no podemos ingresar a vivir a los departamentos, no tenemos agua, no se ha instalado el gas, no se ha instalado la luz, no tenemos funcionando los elevadores”, señaló Silvia González.

Las zonas más afectadas por el sismo

Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco fueron las alcaldías más afectadas por el sismo de 2017, pues 4 mil 612 viviendas en esas demarcaciones tenían alto riesgo de colapso y 5 mil 329 tuvieron algún tipo de daño.

La unidad habitacional de Santa María Aztahuacan, ubicada en Iztapalapa, fue una de ellas y hasta ahora, el gobierno capitalino no ha emitido una fecha para finalizar la rehabilitación del edificio.

Cerca de 150 personas que lo habitaban han tenido que buscar otras opciones de vivienda.

Tal es el caso Ruth González, quien se fue a vivir con sus familiares durante 8 meses luego de que su vivienda quedó inhabitable por el sismo. Actualmente renta dos cuartos con los 4 mil pesos que el gobierno capitalino brinda a las personas afectadas.

“Dos cuartitos con un baño compartido por 4 mil pesos, 3 mil pesos, y sin embargo no teníamos otra más que aceptar, pagar esa renta, en condiciones nada cómodas”, contó Ruth González.

Conclusión y quejas de los damnificados

La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México concluyó que en total fueron afectadas 22 mil 76 viviendas en las 16 alcaldías.

“Después de 7 años finalmente recibimos la atención. La comisión nos tenía en el radar, pero no nos daba la atención. No nos daban un proyecto como tal, mucho papeleo, mucha gente tenía que demostrar que era propietario de su departamento... ha sido un camino muy largo, bien difícil”, afirmó Noe Morán, Administrador del edificio C de la unidad habitacional de Santa María Aztahuacan.

Entre 2017 y 2023, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México recibió 455 quejas relacionadas con la rehabilitación de viviendas dañadas por el sismo, principalmente por falta de acceso al programa de reconstrucción.

