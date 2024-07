Asaltantes y Agresores Sexuales se Esconden en App de Citas para Atacar a Hombres LGBTIQ+

Casi cien hombres de la comunidad LGBTIQ+ han sido víctimas de robo, dopaje, secuestro y abuso sexual en la capital, el Estado de México y Jalisco a través de la aplicación de citas ‘Grindr’.

Juan es uno de ellos… En mayo pasado fue víctima de robo después de recibir en su casa a un hombre que conoció ese mismo día en la app.

“Empezamos a tomar, tomamos un trago, dos… a las 2 de la tarde salimos a comer, regresamos, después de eso yo paso al baño y ya después no recuerdo nada, hasta cerca de las 9 de la noche que mis amigos me encuentran”, contó Juan, quien fue víctima de robo.

Tras ingerir un polvo blanco que el agresor puso en su bebida, Juan perdió la conciencia y al despertar ya no estaban su celular, identificación y tarjetas bancarias.

Este método, según víctimas, ha sido utilizado por el mismo agresor desde 2019 en la capital y el Estado de México. Aunque se han presentado denuncias formales en su contra, sigue operando desde ‘Grindr’.

Casos en Jalisco

En Jalisco, hombres han denunciado ser víctimas de una presunta red que opera en ‘Grindr’ desde que se fundó la aplicación en 2009.

Ismael Martínez fue secuestrado hace cinco años en Guadalajara, cuando fue a un encuentro en un domicilio en la calle Efraín González Luna. Al llegar al lugar, dos hombres lo amenazaron con un arma de fuego y abusaron sexualmente de él.

“Y ahí comenzaron las dos horas más terroríficas de mi vida, de las primeras cosas que me dijeron fue que cooperara porque de no cooperar yo iba a terminar en el patio junto con los otros 'jotos' que no cooperaron”, dijo Ismael Martínez.

Reacciones y medidas

Aunque denunció inmediatamente, uno de sus agresores, Jesús Cornelio “N”, fue detenido por la Fiscalía de Jalisco cinco años después. Pero no por su agresión sino por su probable responsabilidad en la extorsión en contra de otro hombre que también conoció en la aplicación.

“Digamos que nadie denunció antes de mí, pero yo sí, y a partir de mí ya no le debió haber pasado a nadie más y le siguió pasando. A ellos hay que pedirle disculpas, la fiscalía creo yo que se las debe”, afirmó Ismael Martínez.

Organizaciones señalan que la población de la diversidad sexual es más vulnerable a estos ataques, ya que sitios como ‘Grindr’ son de los pocos espacios donde pueden ejercer su sexualidad libremente, ante la discriminación y violencia en lugares públicos.

