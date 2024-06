Verificentros del Edomex Cobran “Brinco” Para Otorgar Verificación

Al menos tres centros de verificación vehicular en el Estado de México solicitan pagos para entregar hologramas de circulación sin pasar las pruebas requeridas.

Costos de la verificación sin revisión

El costo para obtener la verificación sin revisión ronda entre 300 y 850 pesos.

Según el propio personal del verificentro 968, ubicado en la colonia Porvenir de Nezahualcóyotl, cobran 795 pesos.

“Esa está en 795 ya completo, ya pa' que no te rechacen, si porque los mecánicos cobran como 1,500, el brinco nunca se va a acabar, así que tú llegas, te formas, le avisas y sin problema”, dijo personal del verificentro.

En tanto, en los verificentros “NE-839” en Nezahualcóyotl y el “NA-591” en Naucalpan, cobran 850 y 300 pesos respectivamente.

Prácticas de corrupción y sus consecuencias

El pago para no pasar las revisiones es conocido como “brinco” y, según organizaciones defensoras del medio ambiente, en el Valle de México se practica desde hace al menos 10 años.

“Resulta un poco alarmante porque estamos hablando de que se necesita coordinación metropolitana, la Ciudad de México, como el Estado de México, necesitan tener la posibilidad de que los verificentros no tengan estos mecanismos de corrupción para que pues podamos saber que los vehículos que están en operación tengan menores emisiones de contaminantes”, señaló el especialista en movilidad, Ernesto Morua.

En otros casos, los conductores son obligados a pagar dinero extra a pesar de que su auto está en condiciones óptimas.

“En cuanto te entregan la camioneta te dicen que no pasó, y luego luego te dicen que la tienes que llevar al mecánico para que la revise o la otra opción es que puedes pagar el brinco”, señaló Roberto Mejía, usuario del verificentro 968.

Como su camioneta acababa de recibir mantenimiento, Roberto se negó a pagar y denunció al verificentro ante autoridades estatales. Hasta el momento no ha recibido una respuesta.

“Me hablaron una sola vez, metí mi denuncia en enero y lamentablemente pues ya no le han dado seguimiento, les he mandado correos para que me respondan, pero lamentablemente no he tenido éxito para una respuesta”, aseguró Roberto Mejía.

La verificación es un requisito indispensable para circular en la Zona Metropolitana del Valle de México, en donde autoridades estiman que hay 16 millones autos.

Esta medida permite controlar las emisiones que generan los coches, pero según expertos en movilidad, prácticas como el llamado “brinco” provocan altos niveles de contaminación.

