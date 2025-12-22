En el Segundo Callejón de Nezahualcóyotl, ubicado entre las calles José María Izazaga y Nezahualcóyotl, en pleno corazón de la Ciudad de México (CDMX), una nueva obra artística está captando la atención de quienes transitan por la zona. Se trata de un mural dedicado a Isaac del Toro, el joven ciclista mexicano originario de Ensenada, Baja California, que este año sorprendió al mundo con su brillante actuación en el Giro de Italia, donde quedó en segundo lugar general.

La obra fue realizada por el artista urbano Tomer Linaje, quien decidió cerrar el año rindiendo homenaje a este nuevo ícono del deporte nacional. El mural fue elaborado únicamente con aerosol, en una técnica que caracteriza el estilo directo y expresivo del artista.

Tomer Linaje comentó en entrevista:

Estos días hemos estado pintando el mural homenaje a un gran deportista que es Isaac del Toro. Hemos estado pintando con muro, aerosol y nada más.

Inauguran Mural de Isaac del Toro en la CDMX; Hablamos con su Creador

¿Por qué Isaac del Toro es una figura tan importante para el deporte mexicano?

Con solo 22 años, Isaac del Toro no solo ha sido una revelación en el ciclismo internacional, sino que también ha encendido una chispa de inspiración en miles de jóvenes mexicanos que ven en él un modelo a seguir. Su disciplina, humildad y constancia lo han convertido en un ejemplo claro de que el esfuerzo sí da frutos.

Tomer Linaje lo ve como una figura esencial para las juventudes del país, sobre todo en un contexto donde la práctica deportiva entre los jóvenes mexicanos sigue siendo baja.

Según datos oficiales, solo el 50% de los hombres jóvenes en México realiza alguna actividad física, mientras que en el caso de las mujeres, la cifra disminuye a solo el 30%. Ante esta realidad, figuras como Del Toro pueden marcar una diferencia.

Es un joven que le está echando fuerte y sirve de inspiración para muchos jóvenes que están en el deporte. Que sepan que la gente los está mirando, y que ellos están siendo una clave para inspirar a otras personas. Aquel que inspira a otros, es un triunfador en la vida.

Una pasión que se contagia: la historia de Omar, fan del ciclismo gracias a Isaac

La influencia de Isaac del Toro ya se siente en las calles y comunidades ciclistas de la capital. Omar, un aficionado al ciclismo de la CDMX, compartió cómo el deportista mexicano cambió su relación con el deporte.

Omar relató:

A mí me gusta mucho el ciclismo. Toda la vida había sido medio malo para los deportes, pero en el ciclismo encontré lo que buscaba: estar conmigo mismo, estar con la bicicleta.

El artista urbano Tomer Linaje creó un mural dedicado a Isaac del Toro en la CDMX. Foto: N+FORO

Su admiración por Isaac comenzó tras verlo triunfar en el Tour de l’Avenir, la carrera que ha lanzado a varias estrellas del ciclismo mundial. A partir de ese momento, Omar comenzó a seguirlo en redes y en los grupos ciclistas de la ciudad, donde Del Toro ya es una figura reconocida.

Yo creo que en cuestión del deporte mexicano, él es actualmente la figura máxima. No existe, en cualquier categoría o deporte, un mexicano con tanto talento, tan joven, ganando tantas carreras. Dio la sorpresa y mantuvo el jersey rosa tantas semanas en el Giro de Italia.

Omar encontró su pasión por el ciclismo inspirado por las hazañas de Isaac del Toro. Foto: N+FORO

El año inolvidable de Isaac del Toro: premios, victorias y un lugar en la historia

El 2025 ha sido un año extraordinario para el ciclista bajacaliforniano. Además de su histórica participación en el Giro de Italia, donde se mantuvo entre los líderes durante varias etapas, acumuló 18 victorias en la temporada, posicionándose entre los mejores ciclistas del mundo.

Este desempeño le valió el Premio Nacional del Deporte 2025, convirtiéndose en el primer ciclista profesional mexicano en recibir el máximo galardón que otorga el gobierno mexicano a los atletas más destacados del país.

Su presencia en un mural del Centro Histórico no solo celebra su talento deportivo, sino también el impacto social y cultural que ya está teniendo en las nuevas generaciones.

