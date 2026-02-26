A 44 Años del 23-F, la Muerte de Tejero Reactiva la Memoria del Golpe que Puso en Jaque a España

El 23 de febrero de 1981, en el Congreso de los Diputados, en la ciudad de Madrid, España, la joven democracia española estuvo a minutos de derrumbarse. Lo que parecía una sesión parlamentaria rutinaria terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos y decisivos de la historia contemporánea del país. Ese día, un grupo de guardias civiles armados irrumpió en el recinto legislativo y tomó como rehenes a los principales líderes políticos.

Décadas después, la muerte de Antonio Tejero Molina, el rostro visible de aquella insurrección, revive el recuerdo de una jornada que puso en jaque a toda una nación.

El asalto que paralizó a España en cuestión de minutos

Aquella tarde, el Congreso español se encontraba reunido para votar la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del Gobierno, quien sustituiría a Adolfo Suárez tras su renuncia. Todo transcurría con normalidad hasta que, a las 18:23 horas, el silencio se rompió de manera abrupta.

Un grupo de guardias civiles llegó en camiones oficiales e irrumpió violentamente en el edificio. Al frente iba el teniente coronel Antonio Tejero Molina, de 48 años en ese momento, pistola en mano y lanzando órdenes a gritos. Las imágenes de Tejero apuntando con su arma dentro del Congreso dieron la vuelta al mundo y quedaron grabadas como símbolo del intento de ruptura democrática.

El golpe no fue un acto aislado. En Valencia, el entonces comandante militar Jaime Miláns del Bosch ordenó sacar los tanques a las calles en respaldo a la insurrección. Durante varias horas, millones de españoles permanecieron pegados a la radio y la televisión sin saber si el país regresaría a una dictadura apenas seis años después de la muerte de Francisco Franco.

¿Quién Fue Antonio Tejero, Brazo Armado del 23-F?

La noche decisiva: el mensaje que cambió el rumbo de la historia

En medio de la incertidumbre y el temor, todas las miradas se dirigieron al jefe del Estado. El rey Juan Carlos I, quien había sido designado sucesor de Franco pero que había impulsado la transición democrática, enfrentaba la decisión más trascendental de su reinado.

Vestido con uniforme militar, el monarca apareció en televisión durante la madrugada del 24 de febrero de 1981 para enviar un mensaje claro a la nación y a las Fuerzas Armadas. Antes de pronunciar sus palabras, ya había ordenado a los mandos militares mantenerse fieles a la Constitución.

En su mensaje televisado, el rey Juan Carlos declaró:

Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los Capitanes Generales de las Regiones Militares, Zonas Marítimas y Regiones Aéreas la orden siguiente: Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las Autoridades Civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.

Ese pronunciamiento fue determinante. Al dejar claro que no apoyaba la insurrección y que defendía el orden constitucional, el rey desactivó cualquier intento de sumar más apoyos militares al golpe.

Arrestos, juicio y el final de una amenaza a la democracia

Tras el mensaje real, el intento de golpe de Estado comenzó a desmoronarse. En la mañana del 24 de febrero, Antonio Tejero y los demás implicados se rindieron y fueron arrestados. El episodio dejó una profunda huella en la sociedad española, pero también consolidó la democracia naciente.

Tejero fue juzgado y condenado a prisión por rebelión militar. El llamado 23-F se convirtió en un parteaguas histórico, recordado como la prueba más dura que enfrentó España en su transición política. Más de cuatro décadas después, la muerte de Antonio Tejero Molina a los 93 años revive el debate sobre aquel momento crítico que pudo cambiar el destino del país.

El 23-F no solo fue un intento de golpe fallido. Fue el instante en que España comprobó que su sistema democrático podía resistir incluso bajo la amenaza de las armas.

