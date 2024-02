Donald Trump y Nikki Haley se Enfrentarán en Carolina del Sur

En Estados Unidos, el Partido Republicano realizará este sábado sus elecciones primarias en Carolina del Sur, estado que las últimas cuatro décadas han ganado quienes obtuvieron la candidatura presidencial republicana.

Los principales contendientes son el expresidente Donald Trump y la exgobernadora de ese estado, Nikki Haley, aunque también participan otros cinco precandidatos.

Los aspirantes buscan conseguir el mayor número de votos por estado para aparecer en la boleta de las elecciones generales, que se celebrarán el próximo cinco de noviembre.

Carolina del Sur es el segundo estado de ese país en celebrar elecciones primarias, luego de New Hampshire que las tuvo el pasado 23 de enero, donde Trump consiguió más del 50% de los votos.

"Quiero agradecer a todos, este es un estado fantástico, es un gran estado. Hemos ganado New Hampshire tres veces, tres, lo ganamos cada vez, ganamos las primarias, ganamos las generales, es un lugar muy especial para mí”, dijo el expresidente, Donald Trump.

En medio de cuatro procesos penales, el magnate ya obtuvo la mayoría de votos en las asambleas de su partido en Nevada y Iowa.

Trump y Haley se han confrontado en diferentes ocasiones. El expresidente ha criticado a su oponente por estar en contra de la construcción del muro entre México y Estados Unidos, y de sus políticas migratorias.

Por su parte, la exgobernadora dijo que no se retirará de la contienda sin importar los resultados que obtenga en Carolina del Sur, a diferencia del gobernador de Florida, Ron de Santis, quien dimitió el pasado 21 de enero tras las asambleas en Iowa.

"Por eso, me rehúso a renunciar. Carolina del Sur va a votar este sábado, pero el domingo voy a seguir contendiendo para presidente, no me voy a ir a ninguna parte”, señaló la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.

A nivel estatal, Trump aventaja por 30 puntos porcentuales a Haley en las encuestas de preferencia.

Del lado demócrata, a principios de febrero Joe Biden obtuvo la victoria en las primarias de su partido en Carolina del Sur.

"Carolina del Sur lo hicimos de nuevo, lo hicieron por mí otra vez. Gracias, gracias, gracias. 2020 y ahora de nuevo en 2024, Ahora vamos a ganarlo todo. Ganémoslo todo", dijo el presidente Joe Biden.

El estado representa nueve de los 270 votos electorales necesarios para que un candidato gane la presidencia.

