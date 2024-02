Asesinados 8 Periodistas Adscritos a Mecanismo de Protección

Desde que se creó el mecanismo federal de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, ocho periodistas inscritos en él han sido asesinados en México.

“Es muy preocupante que incluso con medidas específicas de protección del Estado Mexicano ocurran estas fatalidades y se asesina a periodistas, ahí ha fallado el mecanismo”, afirmó el director de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado.

Se trata de: Cecilio Pineda Birto; Cándido Ríos Vázquez; Rubén Pat Cahuich; Rafael Murúa Manriquez; Francisco Romero Díaz; Jorge Miguel Armenta Ávalos; Pablo Morrugares Parraguirre y Gustavo Sánchez Cabrera.

Sus asesinatos se perpetraron entre 2017 y 2021 en Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, Baja California, Sonora y Oaxaca.

El seguimiento lo realiza la organización Artículo 19. El gobierno federal no cuenta con un registro de víctimas mortales adscritas al mecanismo, según respondió a una solicitud de información realizada por N+.

Solicitud de información realizada por N+. Foto: N+

“Es inaceptable que no conozcan, que no tengan un aproximado, aunque sea un monitoreo…alrededor de los asesinatos de periodistas y defensores, de esa manera no se puede construir una política de prevención eficaz”, aseguró el director de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado.

Las medidas de protección que tenían eran un botón de pánico en caso de emergencia, o fueron reubicados a otro estado.

Desde 2019, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que el mecanismo era insuficiente para protegerles debido a que usualmente las medidas no se implementan de manera adecuada.

Como en el caso de la reportera María Martínez, quien fue incorporada al mecanismo tras recibir amenazas del crimen organizado por su labor periodística.

“Son importantes, pero no son suficientes para un periodista que está en alto riesgo, no basta con sacarte de tu estado...se requiere un plan integral. Yo no acepté ese desplazamiento, no me daban un plan de retorno integral”, dijo la periodista.

Organizaciones defensoras señalan que el mecanismo por sí solo no logrará prevenir la violencia contra periodistas y activistas mientras los crímenes contra ellos quedan impunes.

“Cuando estos mecanismos no están siendo efectivos, el mensaje que se manda a la sociedad es que es ineficiente y que es un recurso ilusorio que no está sirviendo para el cometido que fue creado, entonces esto aumenta o acrecenta el grado de impunidad”, señaló Andrea Garrido, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Actualmente, hay mil 961 personas adscritas al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de los cuales el 67% son periodistas.

