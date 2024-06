Abandonan a Personas Migrantes en Morelos y Estado de México

Blanca, originaria de Venezuela, es una de las 432 personas migrantes que fueron desalojadas de la plaza Giordano Bruno en la alcaldía Cuauhtémoc, el pasado 5 de junio.

Abandono en Morelos

“Nos dejaron por allá votados, que fue lo peor que pudieron haber hecho. Claro, tuvimos la tarjeta, pero nos dejaron allá y muchos no tenían el dinero para regresar”, dijo Blanca, migrante venezolana.

Esa misma noche fue trasladada en un autobús a Morelos, donde le otorgaron una tarjeta de visitante por razones humanitarias, y después la dejaron a su suerte.

“Tuvimos que regresar, yo estoy pidiendo mi cita. Me tocó quedarme en una plaza. Vino una señora y nos regaló el pasaje… nos dijo regrésense, no quiero que estén aquí, porque aquí es inseguro”, señaló Blanca, migrante venezolana.

Blanca, originaria de Venezuela, fue abandonada en Morelos. Foto: Iván Juárez | N+

Retorno a la Ciudad de México

Blanca regresó a la Ciudad de México porque espera una cita con autoridades migratorias de Estados Unidos.

No es la única. Otros migrantes trasladados a estados, sufrieron asaltos y el robo de sus documentos.

“A causa de esta cosa lo asaltaron, sus documentos. Para ver si puede encontrar como alguna una familia para vivir y lo asaltaron en la noche”, dijo Maximiliano, migrante haitiano.

Declaraciones del Instituto Nacional de Migración

El pasado 6 de junio, el Instituto Nacional de Migración informó que 76 personas aceptaron traslados voluntarios a Morelos y 7 al Estado de México.

Pero la Defensoría Pública Federal afirma que los 83 migrantes trasladados no fueron instalados en albergues, y que las autoridades los abandonaron en los estados.

“Los dejó a su suerte en Cuernavaca, sin duda es un desgaste que se está realizando, en donde los aleja incluso de la frontera, sur y norte, los aleja de la Ciudad de México y los quita del campamento que habían instaurado”, aseguró Anahí Ruelas, abogada de la Defensoría Pública Federal.

Acusaciones de la Defensoría Pública Federal

La Defensoría acusó que las autoridades brindaron información errónea y engañosa para que los migrantes aceptaran el traslado.

“Si usted se sube allá les vamos a otorgar el documento, eso impulsaba a las personas a subir, no tenían una asesoría jurídica, no estaban hablando su mismo variante, no les daban más información, no les decían cuál era la repercusión. Estaban custodiadas por elementos de la Guardia Nacional armados, eso implica un entorno coercitivo, no es que tuvieran más opción”, señaló Anahí Ruelas, abogada de la Defensoría Pública Federal.

Requisitos para Solicitar Asilo

Para solicitar asilo ante México, el solicitante debe permanecer en el mismo estado donde inició su trámite; y la aplicación para hacerlo ante Estados Unidos solo funciona en algunas zonas del centro y norte del país, como Tijuana, Ciudad Juárez, la Ciudad de México y Guadalajara.

El Instituto Nacional de Migración no dio entrevistas al respecto.

