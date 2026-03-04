Adiós a la Venta de Animales en Mercados de CDMX: el Amparo que Puede Cambiar a Todo México

Desde el 1 de enero de 2026 quedó oficialmente prohibida la venta de animales en mercados públicos en la Ciudad de México (CDMX). La medida, que ya comenzó a aplicarse en puntos emblemáticos como el Mercado de Sonora, marca un parteaguas en la protección animal y podría tener repercusiones en todo el país.

Ahora, activistas buscan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional esta práctica a nivel nacional, lo que impactaría a miles de comerciantes y a uno de los negocios más polémicos del país.

La decisión no surgió de la noche a la mañana. Detrás de la prohibición hay un proceso legal que inició hace más de dos años y que hoy abre la puerta a un cambio histórico en la comercialización de animales en espacios públicos.

El amparo que encendió la controversia nacional

Desde 2023, la organización “Va por sus Derechos” promovió el amparo 1547/2023 con el objetivo de frenar la venta de animales en mercados públicos de la CDMX. Tras un proceso judicial que se extendió durante dos años, magistrados del XX Tribunal Colegiado resolvieron a favor de la agrupación animalista, obligando al Gobierno de la Ciudad de México a acatar la sentencia y aplicar la prohibición a partir de 2026.

Este fallo no solo representó una victoria legal, sino que colocó el tema en el centro del debate nacional. De acuerdo con organizaciones de protección animal, miles de ejemplares eran comercializados cada año en condiciones que no garantizaban su bienestar, especialmente en mercados con alta afluencia como el Mercado de Sonora, conocido históricamente por la venta de especies domésticas y exóticas.

De CDMX a Todo México: Activistas Buscan Amparo para Prohibir Venta de Animales en Mercados

Gabriela Rosales, activista por los derechos de los animales e integrante de la organización promotora del amparo, explicó cuál es el siguiente paso en esta batalla legal.

Al llegar el amparo a la Suprema Corte lo que buscamos es que los ministros se concienticen, se pronuncien en sentido de la protección de los animales: la vida y sus derechos.

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae el caso y falla en ese sentido, la prohibición de venta de animales en mercados públicos podría extenderse a todo México, generando un cambio estructural en el comercio de fauna.

Mercado de Sonora: clausuras y aplicación desigual

El primer gran operativo se realizó en el Mercado de Sonora, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, donde autoridades capitalinas clausuraron varios locales dedicados a la venta de animales desde el primer día de 2026. La imagen de cortinas cerradas y sellos oficiales marcó el inicio de una nueva etapa para uno de los mercados más emblemáticos del país.

Sin embargo, la aplicación de la medida no ha sido uniforme. En el Mercado de Mixhuca, también en Venustiano Carranza, continúan reportándose ventas de especies, incluso algunas consideradas exóticas. Esta situación ha generado críticas sobre la falta de seguimiento integral y el riesgo de que el comercio simplemente se traslade a otros puntos menos vigilados.

Las autoridades se concentraron en el Mercado de Sonora porque ha sido el más emblemático, pero ahora es trabajo de las autoridades darle seguimiento a todos los puntos rojos en el cual se comercializa animales.

A los locatarios se les propuso cambiar de giro comercial para que pudieran continuar operando dentro de los mercados. No obstante, activistas han denunciado que muchos animales no fueron incautados pese a encontrarse en condiciones inadecuadas, lo que dejó vacíos en la protección efectiva de las especies.

¿La prohibición impulsa el mercado negro?

Mientras la venta formal enfrenta restricciones, especialistas y activistas advierten un efecto colateral preocupante: el crecimiento del mercado negro de animales. Comerciantes que antes operaban en locales establecidos han comenzado a buscar nuevas formas de continuar con la venta ilegal, principalmente a través de redes sociales y contactos directos.

En México, el tráfico ilegal de vida silvestre es considerado uno de los negocios ilícitos más lucrativos, solo detrás del narcotráfico y el tráfico de armas, según estimaciones de organismos ambientales internacionales. Con la prohibición en mercados públicos, la demanda no ha desaparecido, pero sí se ha desplazado, provocando aumento en los precios de especies y mayores riesgos para los animales.

Activistas sostienen que la solución no solo pasa por prohibir la venta en espacios visibles, sino por fortalecer la vigilancia, imponer sanciones más severas y fomentar la adopción responsable. La decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría definir si México avanza hacia un modelo más estricto de protección animal o si el problema se traslada definitivamente a la clandestinidad.

Lo que comenzó como un amparo en la Ciudad de México hoy tiene el potencial de transformar el comercio de animales en México y abrir un debate profundo sobre los derechos de los seres vivos y los límites del mercado.

Historias recomendadas: